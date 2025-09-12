Столичні хірурги подарували дитині можливість ходити завдяки унікальному «зростаючому» протезу

У світі раніше не існувало подовжуючого протеза таза. Ця перша операція – справжній прорив у дитячій онкохірургі

У Київському міському клінічному онкологічному центрі лікарі провели першу у світі операцію, під час якої шестирічному хлопчику з саркомою Юінга встановили унікальний подовжувальний протез тазу. Це врятувало життя дитині та зберегло її здатність ходити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський клінічний онкологічний центр.

Повідомляється, що лікарі дитячого онкологічного відділення хірургії та хіміотерапії зіткнулися зі складним викликом: у маленького Іванка діагностували агресивну пухлину, розташовану у крилі клубової кістки. Променева та хіміотерапія не могли гарантувати повного одужання, а повне видалення ураженої частини кістки позбавило б дитину можливості не лише ходити, а й навіть стояти.

У світі раніше не існувало подовжуючого протеза таза. Це – перший випадок, справжній прорив у дитячій онкохірургі фото: Київський міський клінічний онкологічний центр

Єдиним виходом з цієї ситуації залишалося встановлення імпланта. Однак стандартні протези не підходили, оскільки хлопчик продовжуватиме рости. Команда хірургів на чолі з лікарем Вадимом Кобисем разом з компанією Waldemar Link GmbH & Co KG розробила унікальний ендопротез тазу, який може подовжуватися в міру росту дитини. Цей інноваційний протез має фіксуючу систему, спеціальне покриття для вростання кістки та можливість подальшого подовження, що запобігає деформації тазу у процесі росту дитини.

Вадим Кобись з маленьким пацієнтом, який переніс унікальну операцію фото: Київський міський клінічний онкологічний центр

«Операція пройшла успішно. Після унікальної операції маленький Іванко, прокинувшись від наркозу, першим ділом поцікавився, чи можна йому повернутися на бік. Отримавши дозвіл від хірурга, він обережно змінив положення та знову заснув», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте більш ніж на 75%. Такі прогнози озвучила Всесвітня організація охорони здоров'я. Найбільше зростання захворювань очікується у країнах із низьким рівнем доходу. Якщо у 2012 році у світі фіксували 14,1 млн нових випадків захворювання на рак і 8,2 млн смертей від нього, то у 2022-му ці показники сягнули 20 млн нових випадків і 9,7 млн смертей.

Міжнародне агентство ВООЗ із дослідження раку (IARC) прогнозує, що до 2050 року буде понад 35 млн нових випадків раку (це на 77% більше, ніж у 2022 році), а кількість смертей подвоїться до понад 18 млн.