Хаос на Драгоманова: через ремонт водії перетворили тротуар на проїжджу частину (фото)

Два дні тому на цьому перехресті збили дитину

Через ремонт дороги на Дагоманова автівки їздять по тротуару, наражаючи на небезпеку пішоходів

На столичній вулиці Драгоманова тривають ремонтні роботи. Через перекриття проїжджої частини водії маршруток та легкових автомобілів виїжджають на тротуар, створюючи небезпечні ситуації. Про це повідомили читачі «Главкома».

Зокрема, на відео, що потрапило до редакції, видно, як маршрутне таксі, об'їжджаючи ділянку з ремонтом, виїжджає на тротуар. У цей момент там перебуває дитина шкільного віку, якій доводиться зупинитися і пропустити автобус. Одразу ж за ним на тротуар заїжджає легковий автомобіль, змушуючи дитину ухилятися від небезпеки.

За інформацією джерел «Главкома», два дні тому на цьому ж перехресті вже трапилася ДТП, в якій постраждала дитина.

Нагадаємо, до 31 жовтня частково буде обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

З 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста.