Київ атакували дрони: уламки впали на територію дитячого садка

Уламок ворожого дрона впав на територію дитячого садка в Дніпровському районі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Росія атакує місто, коли на вулицях багато людей, і не переслідує жодних військових цілей

Сьогодні, 2 вересня, в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони збили ворожі дрони-камікадзе, уламки одного з них впали в Дніпровському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення голови КМДА Віталія Кличка га голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Уламок ворожого БпЛА впав на територію дитячого садка в Дніпровському районі, який був зачинений на ремонт. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці події працювали екстрені та оперативні служби.

Про загрозу застосування ударних безпілотників раніше повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Після оголошення тривоги в місті було чутно вибухи. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що на лівому березі столиці працює ППО.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Росія атакує місто в робочий час, коли на вулицях багато людей, і не переслідує жодних військових цілей, а лише тероризує цивільне населення.

Нагадаємо, сьогодні вранці повітряна тривога у столиці тривала майже чотири години.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.