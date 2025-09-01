Головна Київ Новини
Суд відновив справу Китаєво

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Китаєва пустинь
Китаїв: чому кримінальне провадження відновили, а звіт викликає сумніви

Кримінальне провадження щодо можливого підроблення археологічного звіту 2017 року, який стосується урочища Китаєво, відновлено. Оболонський районний суд скасував рішення слідчих про його закриття, оскільки матеріали справи не були повноцінно перевірені. Про це повідомив Сергій Корженевський, голова ГО «Спадщина Китаєво».

«Документ, який прокуратура долучила до справи, важко назвати офіційним. Це швидше чернетка, ніж звіт. У ньому йдеться, що п’ятеро археологів за п’ять зимових днів викопали 75 шурфів по 2 м кожен. Це виглядає нереально. Фото показують зелену траву й сонце, хоча мова йде про лютий з морозами до -13, а координат GPS, вказаних у звіті, неможливо знайти на карті», – зазначає Корженевський.

За словами Корженевського, існують різні варіанти одного й того ж звіту – у замовника дослідження та у прокуратури. Це породжує питання про достовірність даних і про те, чи не використовуються вони як інструмент у земельних спорах.

Окремий блок дискусій, зазначає Корженевський, стосується того, чи точно у Китаєві знаходився давньоруський Пересічень. Письмові джерела вказують на інші локації, а археологічні матеріали радше підтверджують функцію Китаївського городища як фортеці.

Теги: суд Київ прокуратура

