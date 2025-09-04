Головна Київ Новини
search button user button menu button

Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
У провадженнях фігурують 14 підозрюваних
фото: Державне бюро розслідувань

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудові розслідування щодо катувань та інших системних порушень у найбільшому слідчому ізоляторі України – державній установі «Київський слідчий ізолятор». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДБР. Обвинувальні акти у шести провадженнях направлено до суду.

Зазначається, що у цих провадженнях фігурують 14 підозрюваних: п'ятеро ув’язнених, семеро працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор» та двоє медичних працівників філії Центру охорони хдоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України у м. Києві та Київській області.

У повідомленні зазначається, що ДБР спільно з ДКВС провели в межах країни операцію з протидії катуванням і нелюдському поводженню у місцях позбавлення волі. Саме у межах цієї діяльності Бюро ліквідувало «злочинну» вертикаль у Київському СІЗО.

«Її очолював так званий «смотрящий». До функціонування цієї «вертикалі» він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету», – повідомили у ДБР.

У листопаді 2024 року ДБР та Мін’юст ініціювали кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі – хоча деякі працівники залишилися під кримінальним впливом.

У грудні 2024 року на території прогулянкового двору СІЗО було зафіксовано випадок, коли так званий «смотрящий» спільно з наближеними до нього особами жорстоко побили іншого ув’язненого, внаслідок чого той помер.

За даними ДБР, працівники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати – підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він і помер.

За результатами слідства, до суду направлені справи щодо трьох працівників СІЗО та двох медиків за низкою статей КК України:

  • ч. 3 ст. 365 – перевищення влади або службових повноважень;
  • ч. 3 ст. 367 – службова недбалість;
  • ч. 3 ст. 135 – залишення в небезпеці;
  • ч. 2 ст. 139 – ненадання допомоги;
  • ч. 1 ст. 366 – службове підроблення;
  • ч. 1 ст. 358 – підроблення офіційного документа;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 – співучасть у злочині групою осіб.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.

Раніше до суду вже було направлено обвинувальні акти щодо чотирьох працівників СІЗО, а також окремо щодо п'яти ув’язнених, включаючи «смотрящого», за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті.

Нагадаємо, четверо ув'язнених, погрожуючи насильством, вимагали гроші за неіснуючий борг у свого співкамерника. За оперативною інформацією зловмисники діяли в інтересах кримінальних авторитетів з Росії, так званих «ворів в законі». 

Також правоохоронці викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом працівникам СІЗО вже повідомили про підозру. За версією слідства, працівники СІЗО знущалися з увʼязнених, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників.

Теги: Київ СІЗО розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контррозвідка затримала фігуранта «на гарячому»
СБУ затримала IT-фахівця, який у «прямому ефірі» коригував удари по Києву
5 серпня, 10:49
Макет багатофункціонального комплексу, чкий планується звести замість торгового центру «Печерський»
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
12 серпня, 12:44
Із 18 серпня у Києві частково перекривають рух проспектом Леоніда Каденюка та ділянкою проспекту Берестейського
Ремонт доріг у Києві: з 18 серпня обмежено рух двома проспектами
18 серпня, 08:22
Активісти заявили, що готують касаційну скаргу до Верховного Суду, щоб оскаржити судове рішення
Суд скасував заборону на будівництво скандального ЖК на Осокорках
19 серпня, 18:41
Відправлення з Києва та Дніпра поїздом № 220/219 заплановане на 25, 28, 30 та 31 серпня
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
20 серпня, 13:08
Комунальники демонтують паркан на набережній Дніпра на Осокорках. 25 серпня 2025 року
Демонтаж паркану біля ЖК River Stone: що означає рішення суду і що говорять мешканці
25 серпня, 10:58
Це був один з наймасованіших ворожих ударів за серпень
Нічна атака на Україну: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
28 серпня, 09:05
Відповідно до технологічних процесів, на деяких станціях поїзди метро стоятимуть більше ніж хвилину
Київський метрополітен 29 серпня зупинить рух поїздів на одну хвилину: причина
29 серпня, 07:17
У Києві під час перевірки військово-облікових документів чоловік скоїв напад на поліцейського
Киянин укусив поліцейського під час перевірки документів
Вчора, 14:36

Новини

Суд захистив статус пам’ятки для садиби Дмитрієва на Подолі
Суд захистив статус пам’ятки для садиби Дмитрієва на Подолі
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
Браконьєр наловив на майже 1,2 млн грн карасів та коропів на Київщині
Браконьєр наловив на майже 1,2 млн грн карасів та коропів на Київщині
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
Затримано диверсанта, який підпалив релейну шафу та авто ЗСУ в Голосіївському районі
Затримано диверсанта, який підпалив релейну шафу та авто ЗСУ в Голосіївському районі
Зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматологи підбили підсумки літа 2025 у Києві
Зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматологи підбили підсумки літа 2025 у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
4192
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4106
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
3220
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
3041
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua