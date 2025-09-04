Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудові розслідування щодо катувань та інших системних порушень у найбільшому слідчому ізоляторі України – державній установі «Київський слідчий ізолятор». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДБР. Обвинувальні акти у шести провадженнях направлено до суду.

Зазначається, що у цих провадженнях фігурують 14 підозрюваних: п'ятеро ув’язнених, семеро працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор» та двоє медичних працівників філії Центру охорони хдоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України у м. Києві та Київській області.

У повідомленні зазначається, що ДБР спільно з ДКВС провели в межах країни операцію з протидії катуванням і нелюдському поводженню у місцях позбавлення волі. Саме у межах цієї діяльності Бюро ліквідувало «злочинну» вертикаль у Київському СІЗО.

«Її очолював так званий «смотрящий». До функціонування цієї «вертикалі» він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету», – повідомили у ДБР.

У листопаді 2024 року ДБР та Мін’юст ініціювали кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі – хоча деякі працівники залишилися під кримінальним впливом.

У грудні 2024 року на території прогулянкового двору СІЗО було зафіксовано випадок, коли так званий «смотрящий» спільно з наближеними до нього особами жорстоко побили іншого ув’язненого, внаслідок чого той помер.

За даними ДБР, працівники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати – підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він і помер.

За результатами слідства, до суду направлені справи щодо трьох працівників СІЗО та двох медиків за низкою статей КК України:

ч. 3 ст. 365 – перевищення влади або службових повноважень;

ч. 3 ст. 367 – службова недбалість;

ч. 3 ст. 135 – залишення в небезпеці;

ч. 2 ст. 139 – ненадання допомоги;

ч. 1 ст. 366 – службове підроблення;

ч. 1 ст. 358 – підроблення офіційного документа;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 – співучасть у злочині групою осіб.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.

Раніше до суду вже було направлено обвинувальні акти щодо чотирьох працівників СІЗО, а також окремо щодо п'яти ув’язнених, включаючи «смотрящого», за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті.

Нагадаємо, четверо ув'язнених, погрожуючи насильством, вимагали гроші за неіснуючий борг у свого співкамерника. За оперативною інформацією зловмисники діяли в інтересах кримінальних авторитетів з Росії, так званих «ворів в законі».

Також правоохоронці викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом працівникам СІЗО вже повідомили про підозру. За версією слідства, працівники СІЗО знущалися з увʼязнених, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників.