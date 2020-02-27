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    Собака, суп та холодильник: столичні комунальники розповіли, що забувають пасажири у транспорті

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    У &laquo;Київпастрансі&raquo; зазначають, якщо ви, раптом, забули певну річ у міському транспорті, одразу зв'язуйтесь з нашим контакт-центром через +38 044 528 30 11 чи пишіть в особисті сторінки - Собака, суп та холодильник: столичні комунальники розповіли, що забувають пасажири у транспорті
    У «Київпастрансі» зазначають, якщо ви, раптом, забули певну річ у міському транспорті, одразу зв'язуйтесь з нашим контакт-центром через +38 044 528 30 11 чи пишіть в особисті сторінки

    Найчастіше люди гублять різноманітні картки, теки з документами та сумки, - «Київпастранс»

    У столичному наземному комунальному транспорті минулого пасажири забули 1927 речей. Про це повідомляє «Київпастранс».

    Зазначається, що найчастіше люди гублять різноманітні картки, теки з документами та сумки.

    «Серед незвичайних «забуванок»: собака, баночка з супом, сумка-холодильник, кий, підвіконня. Також пасажири губили і ключі – в останнє трамвай знімали з маршруту у депо та розбирали частину салону», - йдеться у повідомленні.

    У «Київпастрансі» зазначають, якщо ви, раптом, забули певну річ у міському транспорті, одразу зв'язуйтесь з нашим контакт-центром через +38 044 528 30 11 чи пишіть в особисті сторінки - будемо шукати разом! 

    Нагадаємо, в Укрзалізниці розповіли, що найчастіше в поїздах пасажири забувають телефони, парасолі та одяг.

    Як повідомлялося, столиця розробляє нову схему руху громадського транспорту.

    До відома, у Києві впроваджують єдиний квиток на всі види транспорту: дата, види проїзних, вартість.

    Також на лівому березі Києва обіцяють цього року сучасні трамваї і кілометри нових колій.

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