Собака, суп та холодильник: столичні комунальники розповіли, що забувають пасажири у транспорті



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У «Київпастрансі» зазначають, якщо ви, раптом, забули певну річ у міському транспорті, одразу зв'язуйтесь з нашим контакт-центром через +38 044 528 30 11 чи пишіть в особисті сторінки

Найчастіше люди гублять різноманітні картки, теки з документами та сумки, - «Київпастранс»

У столичному наземному комунальному транспорті минулого пасажири забули 1927 речей. Про це повідомляє «Київпастранс».

Зазначається, що найчастіше люди гублять різноманітні картки, теки з документами та сумки.

«Серед незвичайних «забуванок»: собака, баночка з супом, сумка-холодильник, кий, підвіконня. Також пасажири губили і ключі – в останнє трамвай знімали з маршруту у депо та розбирали частину салону», - йдеться у повідомленні.

У «Київпастрансі» зазначають, якщо ви, раптом, забули певну річ у міському транспорті, одразу зв'язуйтесь з нашим контакт-центром через +38 044 528 30 11 чи пишіть в особисті сторінки - будемо шукати разом!

Нагадаємо, в Укрзалізниці розповіли, що найчастіше в поїздах пасажири забувають телефони, парасолі та одяг.

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