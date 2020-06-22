Умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу - Офіс президента



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Якщо кількість хворих зросте до 60 осіб на 100 тисяч населення, тоді будуть прийматися рішення про посилення обмежень - Офіс президента

Проблеми з підготовкою до ЗНО існують в деяких регіонах, серед яких Закарпатська область - Офіс президента

Кабінет міністрів може змінити умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання в окремих регіонах через спалах коронавіруса. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зазначається, що проблеми з підготовкою до ЗНО існують в деяких регіонах, серед яких Закарпатська область.

Наголошується, що на даний момент в Закарпатській області зафіксовано 46,8 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення, якщо кількість хворих зросте до 60 на 100 тисяч населення, тоді будуть прийматися рішення про посилення обмежень.

«Уряд України разом з місцевою владою приймають всі необхідні заходи для безпечного проходження ЗНО випускниками. Якщо в окремих регіонах епідситуація не буде задовільною, Кабмін буде напрацьовувати рішення щодо коригування умов для безпеки дітей», - повідомили в Офісі президента.

До відома, 20 червня у Міносвіти роз’яснили, як пройде ЗНО в умовах карантину.

Нагадаємо, виплата коштів, що були сплачені учасниками пробного ЗНО, має розпочатись 01 липня та може тривати до 1 грудня 2020 року.

Коронавірус в Україні

Всього 37241

Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 1012

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Станом на ранок 22 червня в Україні зафіксовано 681 новий випадок коронавірусу. Найбільш зараженими регіонами є місто Київ, Чернівецька, Львівська та Рівненська області.Разом з тим, за минулу добу одужали 133 людини і ще восьмеро людей померли. Загалом з початку пандемії зафіксовано 37 241 випадків Covid-19.

Найбільше випадків коронавірусу в Києві (4368), Чернівецькій області (4357), Львівській області (3980), Рівненській області (2963), Київській області (2236).

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