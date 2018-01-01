89-ліття Святійшого Патріарха Філарета

Сьогодні Патріарху виповнилося 89 років

3 січня 2018 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відзначає своє 89-ліття від дня народження. З цієї нагоди у Свято-Володимирському кафедральному соборі міста Києва Предстоятель Київського Патріархату звершив Божественну літургію. Його Святості співслужив собор архієреїв, які прибули до столиці привітати свого



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Фото: Главком Святійший Патріарх Філарет під час Свята Водохреща у столичному Гідропарку. 19 січня 2018 року

Сьогодні Патріарху виповнилося 89 років

3 січня 2018 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відзначає своє 89-ліття від дня народження. З цієї нагоди у Свято-Володимирському кафедральному соборі міста Києва Предстоятель Київського Патріархату звершив Божественну літургію.

Його Святості співслужив собор архієреїв, які прибули до столиці привітати свого Предстоятеля з днем народження, та численне духовенство. Після богослужіння єпископат, священики та парафіяни мали змогу особисто привітати Предстоятеля з днем народження.

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