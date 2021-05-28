У Києві відкривається великий центр вакцинації від Covid-19

Цими вихідними у Центрі вакцинації робитимуть щеплення вакциною CoronaVac

На базі Міжнародного виставкового центру в Києві цими вихідними почне працювати великий Центр вакцинації від Covid-19. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«У Києві, як і в інших регіонах країни, триває вакцинація від Covid-19. Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру почне працювати великий Центр вакцинації від Covid-19. Це - приклад взаємодії соціально відповідального бізнесу з містом. І я дякую власникам виставкового центру братам Ткаченкам за їх позицію і бажання допомогти місту та державі в боротьбі з корона вірусом», – сказав Кличко.

Хто зможе зробити щеплення у Центрі вакцинації від Covid-19

У Центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія».

Вакцину надає Міністерство охорони здоров'я.

Як триває кампанія з вакцинації у столиці

Загалом у столиці вже вакцинували понад 113 тисяч людей. Це переважно – медики, соціальні працівники, вчителі, залучені до проведення ЗНО, паралімпійці та маломобільні громадяни. Вони отримали щеплення вакцинами, які раніше надало Міністерство охорони здоров’я: Covishield, CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca. На сьогодні всі дози для первинної вакцинації використані і триває ревакцинація.

Кличко зазначив, що 25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac. 20 640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, правоохоронців, працівників санаторно-курортних закладів та киян, які записалися в лист очікування через додаток «Дія».

Мер також повідомив, що в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення, а також 15 мобільних бригад. У них працюють медики, що пройшли спеціальну підготовку. Також місто вже підготувало ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться ця вакцина у необхідній кількості.

Як повідомлялося, днями столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. 20640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, співробітників Держспецзв’язку, прокуратури, працівників санаторно-курортних закладів та осіб із листа очікування «Дія».