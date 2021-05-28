Вакцинація у Міжнародному виставковому центрі: що потрібно для щеплення

Щеплення робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія»

У Центрі вакцинації від коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру робитимуть щеплення вакциною CoronaVac киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія». Про це розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

«Охочим вакцинуватися необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку «Дія» та бажано - копію декларації з лікарем, якщо її підписано», – написав Поворозник.

Він повідомив, що вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

У центрі працюватимуть бригади медиків, які пройшли спеціальні навчання. Під час роботи Центру вакцинації чергуватиме бригада «швидкої».

Раніше сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на базі Міжнародного виставкового центру в Києві цими вихідними почне працювати великий Центр вакцинації від Covid-19.

Кличко зазначив, що 25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac. 20 640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, правоохоронців, працівників санаторно-курортних закладів та киян, які записалися в лист очікування через додаток «Дія».

Мер також повідомив, що в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення, а також 15 мобільних бригад. У них працюють медики, що пройшли спеціальну підготовку. Також місто вже підготувало ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться ця вакцина у необхідній кількості.

Як повідомлялося, днями столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. 20640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, співробітників Держспецзв’язку, прокуратури, працівників санаторно-курортних закладів та осіб із листа очікування «Дія».