Кличко пояснив, чому Київ страждає від прориву трубопроводів

80% тепломереж Києва вкрай зношені

У Києві вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону, триває випробування міських тепломереж. Через це в деяких проблемних місцях трапляються аварії. Про це Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

«У Києві, як ми говорили, вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Комунальні служби міста здійснюють огляд тепломереж і проводять гідравлічні випробування. Через них в деяких проблемних місцях і трапляються аварії. Саме з цих ділянок і розпочнуть ремонтні роботи. На частині аварійних ділянок заміна труб уже триває», – сказав Кличко.

Мер наголосив, що 80% тепломереж Києва – вкрай зношені, бо в їх ремонт і заміну десятиліттями не вкладали коштів.

«За останніх два роки – після повернення тепло-енергетичного комплексу в управління громади – місто замінило вже 270 кілометрів труб на тепломережах, – нагадав Кличко. – І цього року ми продовжуємо модернізацію мереж. Процес, на жаль, не швидкий. Бо столичний теплоенергетичний комплекс – один з найбільших в Європі».

Нагадаємо, прорив трапився під час гідравлічних випробувань у четвер, 27 травня, о 12:41 поблизу станції метро «Либідська». Вода раптово заповнила усю проїжджу частину. Аварійна бригада, яка була на чергуванні поблизу, оперативно почала відкачувати воду та локалізували витік води.

У зв’язку з проривом трубопроводу тимчасово змінено рух тролейбусів та автобусів.

Як повідомлялося, 13 січня 2020 року також біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси – вулицю залило гарячою водою.

20 травня цього року на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

14 травня вулицю Пушкінську в центрі Києва через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом. У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води. Також дивіться фото «Главкома» з місця аварії.