Зеленський везе із США хороші новини, Путін божиться, що хоче припинити війну. Головне за 22 грудня

Володимир Зеленський виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Вашингтона і привіз хороші новини, Путін несподівано заявив, що давно хотів закінчити війну в Україні, «Укренерго» повідомило, де найважча ситуація зі світлом. Ці та інші головні події 22 грудня ми традиційно зібрали у вечірню добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Візит Зеленського до США: найважливіші моменти

21 грудня президент України Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою в США. Це історичний візит, який під час повномасштабної війни з країною-терористкою Росіє засвідчує непохитну підтримку, яку надає Києву Вашингтон.

Глава України зустрівся із лідером США Джозефом Байденом та першою леді, які вітали Зеленського на галявині поблизу Білого дому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для нас честь бути на вашому боці у жорстокій війні Путіна. 300 днів – важко повірити, скільки ми в цьому живемо. Триває жорстокий напад на право України існувати як держава, напад на невинних українців без жодних причин, хіба залякування», – зауважив президент США.

Під час зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.

Також відбулася спільна пресконференція двох лідерів, головні тези якої ми зібрали тут.

Patriot – системи старі, але війну треба закінчувати. Головне у виступі Путіна

Після візиту президента України Зеленського у США очільник Кремля Володимир Путін провів пресконференцію, на якій несподівано заявив, що давно казав про необхідність припинення війни в Україні. Він назвав системи Patriot, які США поставить Україні, «досить старими» і такими, з якими «легко впорається» російська зброя. При цьому Путін наголосив, що РФ не здійснює інтенсивних бойових дій нібито через те, що «це веде до невиправданих втрат». У своєму виступі Путін вперше назвав війну в Україні війною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мета РФ – не розкручувати маховик військового конфлікту, а прагнути того, щоб він закінчився», – наголосив очільник держави-терористки.

«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом

Станом на ранок 22 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Наразі зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж ворожими ракетними та безпілотними атаками.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація зберігається у центральному регіоні, у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналісти NYT ідентифікували десятки російських десантників, які вбивали українців у Бучі

Журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі - йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку, повідомило видання.

Журналісти проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ у березні убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі.

Окупанти відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію чи на російські телефонні номери.

ФІФА оголосила 10 претендентів на найкращий гол мундіалю в Катарі

ФІФА оголосила список претендентів на звання автора найкращого голу Чемпіонату світу-2022 у Катарі

У фінальний список потрапили 10 забитих м’ячів:

Салем аль Досарі (Саудівська Аравія – Аргентина, відео);

Рішарлісон (Бразилія – Сербія);

Коді Гакпо (Нідерланди – Еквадор);

Енцо Фернандес (Аргентина – Мексика);

Венсан Абубакар (Камерун – Сербія);

Луїс Чавес (Мексика – Саудівська Аравія);

Кіліан Мбаппе (Франція – Польща);

Рішарлісон (Бразилія – Південна Корея);

Пайк Син Хо (Південна Корея – Бразилія);

Неймар (Бразилія – Хорватія).

За весь Чемпіонат світу-2022, упродовж якого провели 64 матчі, було забито 172 голи. Це всього на один більше, ніж попередній рекорд – 171.

Нагадаємо, триває 302-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних та п'ять авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.