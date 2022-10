Україна отримала чотири системи Himars та німецькі системи ППО IRIS-T

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з США в Україну прибули ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи Himars. Про це він написав у Twitter.

«Прибули ще 4 Himars від наших американських партнерів! Я дякую Джо Байдену й Ллойду Остіну ІІІ та американському народу», – написав Резніков.

За словами міністра, «час Himars хороший для українців і поганий для окупантів".

«Чудові новини напередодні Ramstein 6, куди я їду завтра. Далі буде більше», – додав міністр оборони.

Разом з тим Резніков повідомив, що німецька система протиповітряної оборони IRIS-T вже в Україні. Очікується прибуття американських Nasams.

«Це лише початок. Нам потрібно більше», – зазначив посадовець.

Резніков оголосив, що стартувала нова ера ППО.

«Без сумніву, Росія є терористичною державою. Існує моральний імператив захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей», – додав глава Міноборони.

