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Відсторонення Атрошенка. Асоціація міст України виступила із заявою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відсторонення Атрошенка. Асоціація міст України виступила із заявою
В асоціації нагадали, що Атрошенка на посаду обрали 77,49% мешканців Чернігова
фото з відкритих джерел

Асоціація міст України висловила сподівання, що апеляційна інстанція врахує всі обставини справи та розгляне її об’єктивно

Асоціація міст України на засіданні 8 грудня виступила із заявою, в якій засудила рішення Яворівського районного суду Львівської області про позбавлення на рік міського голови Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посади, що стосуються виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, включаючи теперішній пост через те, що його сім'я покинула місто на службовому автомобілі мера. Про це йдеться на сайті Асоціації.

У заяві зазнається, що у воєнний час тисячі автомобілів, автобусів і вагонів везли людей на захід країни за кошти муніципалітетів і держави. І серед них була й родина мера, коли дружина за кермом автівки повезла дітей від бомб. При цьому сам Атрошенко залишився в Чернігові організовувати оборону міста та півночі України. 

«Сім’я мера, як очільника громади, є важливою ціллю ворога для створення тиску на голову та громаду міста. Тому мер був зобов’язаний відправити свою родину, щоб зосередитися на захисті міста та громади», – йдеться в повідомленні.

В асоціації зазначили, що сьогодні, коли триває війна, очільники громад роблять на місцях все для життєзабезпечення міст та селищ, для захисту їх мешканців, однак паралельно відбуваються спроби утисків місцевого самоврядування та порушення демократичних прав громадян.

«Застосування норм про конфлікт інтересів щодо подій лютого-березня цього року носить політичний характер і нівелює значення антикорупційного законодавства. Бо саме його вибірково застосували як підставу для позбавлення прав мера та його виборців. Вважаємо, що таке вибіркове «правосуддя» несе загрозу не тільки місцевому самоврядуванню, але й демократії та правам всіх громадян України», – додали в Асоціації.

Асоціація міст України висловила сподівання, що апеляційна інстанція врахує всі обставини справи та розгляне її об’єктивно, уникнувши політичного тиску під час її розгляду. Крім того, зазначається, що Владислава Атрошенка на посаду обрали 77,49% мешканців Чернігова і позбавлення його права займати посаду є безпрецедентним випадком в історії України. 

Нагадаємо, 7 грудня Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн та застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови терміном на 1 рік.

Мер Чернігова відреагував на відсторонення від посади.

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції вручило міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів. 

У ДБР кажуть: виявили, що Атрошенко наказав своєму водієві вивезти за кордон автомобіль, який належить дружині очільника Чернігова. При цьому водію оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, зокрема, й на бензин. В бюро заявили, що це порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

До слова, міського голову Чернігова Владислава Атрошенка 19 червня не випустили до Польщі. Тоді зі слів Атрошенка стало відомо, що він пов’язує цю ситуацію з конфліктом з одним із працівників Офісу президента.

Теги: суд конфлікт Чернігів Україна

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