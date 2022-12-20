В які регіони не варто їхати біженцям? Банкова оприлюднила список

Найбільша кількість вільних місць у Закарпатській області

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко назвав області у яких відсутні вільні місця для тривалого перебування внутрішньо переміщених осіб. Про це він написав у Telegram.

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«Відсутні вільні місця для тривалого перебування в Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Полтавській та Миколаївській областях», – йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість вільних місць для довготривалого перебування ВПО:

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Закарпатська область – 11 813;

Житомирська область – 5 672;

Одеська область – 5 058;

Волинська область – 4 493.

Раніше повідомлялося, що умови проживання українських біженців у Польщі зміняться.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.