Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Який наголос у слові «подушка»? 10 запитань до мовознавиці

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Який наголос у слові «подушка»? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Як українською сказати «язвить», «ёрничать» і «ехидничать»?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

Якось я зіткнулася з твердженням, що мешканці живуть у помешканнях, а жителі – в населених пунктах. І це твердження поширював Олександр Авраменко. У своєму відеоуроці він казав: «Для тих, хто дбає про високу культуру свого мовлення, хочу дати таку пораду: із населеними пунктами і країнами краще вживати слово «житель», а з житлом ліпше використовувати «мешканець».

Але за тлумачним словником «проживати» – це жити, мешкати постійно або тимчасово (у приміщенні, населеному пункті, на певній території і т. ін.): «Мешкають [нащадки запорожців] по багнючих [багнистих] місцях та захлюпаних селах славетної на все царство Полтавщини» (Панас Мирний). 

До речі, професор Олександр Пономарів теж дотримувався думки, що мешканець – не лише особа, що займає якесь приміщення, а й людина, що має осідок у якійсь місцевості, і жодної неповаги до мови в називанні містян чи селян мешканцями немає.

Отже, «мешканець» і «житель» – абсолютні синоніми. «Проживати» й «мешкати» – теж. Просто «мешканець» – полонізм (mieszkaniec), а «житель» – наше, рідненьке слово.

• 1 •

Макар Заставний: Який наголос у слові «подушка»? Чи є певність у цьому питанні?

Згідно з сучасною нормою, наголос двоякий: пóдушка і подýшка. Так подає і СУМ-20. А у старих словниках (Грінченка, Кримського, Ніковського, Голоскевича та інших) – тільки на першому складі: пóдушка. Очевидно, що наголос на другому складі – наслідок русифікації.

• 2 •

Михайло Славенко: Міста Камʼянське і Камʼянець-Подільський. І там, і там живуть камʼянчани? Дякую.

У Камʼянському живуть камʼянці, як і в Бердянську – бердянці, а в Луганську – луганці (не бердянчани і не луганчани). А в Камʼянці живуть камʼянчани, бо в назві міста є суфікс -ець. Із -чани утворюються назви тільки від тих населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-: Вінниця – вінничани; Тростянець – тростянчани; Донецьк – донеччани; Чернівці – чернівчани; Гадяч – гадячани; Прилуки – прилучани.

• 3 •

Катерина Серветник: Можете розтлумачити зі словом «стругалка», бо я це називаю «підтіска», для мене воно органічне, але іншим незрозуміле. Олівці ми з дітьми підтісуємо... Як правильно?

Точилка, гострилка, підстругачка, туди ж і ваше «підтіска», яке я вперше чую, але це слово теж має право на життя. 

• 4 •

Петро Закусило: Яка форма множини для слова «печиво»? 10 смачненьких печив?

Так, згідно з орфографічними словниками – печив. А російське «печенька» перекладається як «печивце». Відповідно, десять печивець.

• 5 •

Валентина Біленька: Пані Ольго, дякую «Главкому» за такий корисний проєкт з Вами. Маю питання: який відповідник російському «язвить» можна застосувати в українській мові?

Дякуємо, що читаєте. Найбільше мені сподобався відповідник у словнику Ніковського (1927 рік): «Говорить, сказать колкости, язвить словами – шпигати». Отже, «не язви» буде «не шпигай».

• 6 •

Юлія Парнаська: Підкажіть, будь ласка, як українською сказати «ёрничать» і «ехидничать»?

Ёрничать – глузувати, кепкувати. Ехидничать – єхидствувати. 

• 7 •

Анатолій Білодід: Перевірочний код – це правильно? Чи краще «перевірковий»? Явочний, поправочний – те саме?

Так, перевірковий. У СУМ-20 – «те саме, що перевірний». «Перевірочний» – росіянізм. Те саме – «поправочний», правильно «поправковий». «Явочний» – теж «явковий». Схоже запитання вже було про «оціночний». Щоправда, діяльність не оцінкова, а оцінювальна, а вартість оцінна. Але на сайті Верховної Ради в термінології суцільний безлад: є і термін «оціночна вартість», і «оцінна вартість активів».

• 8 •

Віталій Онопко: Чи треба всюди замість «значить» вживати «отже»? 

Ні. «Значить» – таке саме вставне слово, що вживається для підсумовування, узагальнення думки. Андрій Малишко писав: «І я виходжу в гомін трав і припадаю до сідла, бо, значить, хтось мене чекав, а може, й досі вигляда». Зверніть також увагу, що можна чекати і когось, і на когось.

• 9 •

Марія Пʼяточко: Пані Ольго, якось ви казали, що правильно не висипатися, а висиплятися. А як тоді в минулому часі: я висплялася? Тоді засипання – це засипляння?

Спати досхочу, цілком задовольняючи потребу у сні, – висиплятися. Це недоконаний вид дієслова, а доконаний – виспатися. Тому «я висипляюся», але «я виспалася». Також є дієслово «відсиплятися» (довго спати, відновлюючи сили після перевтоми або недосипляння). Недоконаний вид: «я відсипляюся», доконаний – «я відіспалася». Що ж до «засипання», то українською правильно «засинання». А засипають борошно в мішки.

• 10 •

Олена Пальчевська: Сусідка доводить, що «лілія» – це русизм, а правильно «лілея». Невже правда? Так само доводить, що правильно тільки «янгол», а не «ангел».

З латинської назва рослини – «lilium». А «лілея» в сучасному тлумачному словнику має примітки «застаріле» і «поетичне», а тлумачиться як «те саме, що лілія». Тобто основне слово – «лілія». Так само у словнику основна форма – «ангел» і вказано «рідше ангол, янгол». Зменшено-пестливе до «янгол» – «янголятко», а до «ангел» – «ангелик». Порадьте сусідці читати «Мовне питання», адже ми часто розбираємо псевдоросіянізми. Та й корисно просто заглядати у словники.

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: українська мова правопис словник Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми зазнали поразки на мовному фронті
Ми зазнали поразки на мовному фронті
12 листопада, 10:18
Чи треба утворювати фемінітив від «Героя України»? 10 запитань до мовознавиці
Чи треба утворювати фемінітив від «Героя України»? 10 запитань до мовознавиці
29 листопада, 10:00
«Блекаут». Мовознавиця назвала український відповідник популярного англійського слова
«Блекаут». Мовознавиця назвала український відповідник популярного англійського слова
5 листопада, 21:15
Плей-оф, плейоф чи плей-офф? Мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ
Плей-оф, плейоф чи плей-офф? Мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ
25 листопада, 21:44
Повербанк чи павербанк? Мовознавиця пояснила, як правильно
Повербанк чи павербанк? Мовознавиця пояснила, як правильно
24 листопада, 23:09
Вчителька географії образила учня 11-Б класу, назвавши його «скотиною» за прохання перейти на українську мову
Мовний скандал у чернівецькому ліцеї: Лубінець взяв ситуацію під особистий контроль
28 листопада, 04:38
Минулого тижня вчительку було відсторонено від обов'язків класного керівника
Мовний скандал у Чернівцях: учительку, яка обізвала учня через українську мову, звільнено
1 грудня, 22:07
Актор з Кривого Рогу розповів, як українська мова змінила його життя
«Ти інакше дихаєш»: актор з Кривого Рогу розповів, як його змінив перехід на українську мову
25 листопада, 17:00
Ректор СПбДУ Микола Кропачов показує новий тлумачний словник державної мови РФ
РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ
25 листопада, 11:42

Інтерв'ю

Який наголос у слові «подушка»? 10 запитань до мовознавиці
Який наголос у слові «подушка»? 10 запитань до мовознавиці
Нардеп, якого викликали в СБУ: Після відставки Єрмака у декого в «Слузі народу» почали рости крила
Нардеп, якого викликали в СБУ: Після відставки Єрмака у декого в «Слузі народу» почали рости крила
Ігор Гринів: Зараз нічого не треба підписувати. Через рік у США проміжні вибори – Трамп втратить владу
Ігор Гринів: Зараз нічого не треба підписувати. Через рік у США проміжні вибори – Трамп втратить владу
Чи треба утворювати фемінітив від «Героя України»? 10 запитань до мовознавиці
Чи треба утворювати фемінітив від «Героя України»? 10 запитань до мовознавиці
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
Олексій Гончаренко: Я не відчуваю ревнощів з боку Порошенка
Олексій Гончаренко: Я не відчуваю ревнощів з боку Порошенка

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua