Катерина Рожкова пояснила, навіщо Нацбанк «дав у табло» обмінникам

Регулятор проводив перевірки небанківських фінустанов, вони показали зловживання

Заборона обмінникам показувати на табло курс валют пов’язана з неринковою поведінкою небанківських фінустанов. Про це сказала в інтерв’ю «Главкому» перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

«Що стосується безпосередньо вивісок, чи табло, то тут все просто. Коли банки збільшили пропозицію готівкової валюти, небанківські фінустанови наввипередки почали підвищувати курс попри відносну стабілізацію попиту і пропозиції. Це точно неринкова поведінка, а скоріше штучне розхитування ситуації. Хочеться, щоб всі розуміли, що війна – це не час для спекуляцій, тим паче, коли це шкодить звичайним громадянам», – зазначила Рожкова.

Крім того, перевірки, проведені Нацбанком, засвідчили, що в ряді випадків курси, які відображаються на вивісках, не співпадають з курсами, за якими реально відбуваються операції з обміну готівкової валюти. «А це вже точно не про прозорість і чесне інформування споживачів», – підкреслила Рожкова.

Також посадовиця розповіла про комплекс заходів Нацбанку для стримання курсу.

«По-перше, ми дозволили банкам продавати більше готівкової валюти, щоб збалансувати цей сегмент ринку», – повідомила Рожкова.

Крім того, Нацбанк посилив ряд вимог до небанківських фінансових установ, які стосуються як фізичної безпеки (вимоги до облаштування приміщень, наявності камер відеоспостереження), так і порядку здійснення самих операцій, з точки зору використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для підвищення прозорості цього ринку.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% – з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Згодом Нацбанк заборонив обмінникам виводити курс валют на табло.

Днями Нацбанк спрогнозував, що найближчим часом буде з курсом долара.