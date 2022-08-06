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Нацбанк скасував деякі обмеження для волонтерів і бізнесу: що змінилося з 6 серпня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нацбанк скасував деякі обмеження для волонтерів і бізнесу: що змінилося з 6 серпня
Волонтери можуть купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн
фото з відкритих джерел

Зміни дадуть змогу волонтерам та бізнесу без ускладнень проводити необхідні платежі в іноземній валюті

Національний банк України з 6 серпня спрощує низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зміни для волонтерів

НБУ дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном для купівлі товарів військового призначення.

Для цього треба одночасно дотримуватися таких вимог:

  • операції за рахунком волонтера мають бути типовими для цієї фізособи та обсяг операцій, що здійснювалися за рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;
  • до банку треба подавати лист від держоргану або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення (якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць);
  • надавати орієнтовну вартість товару та строків виконання замовлення;
  • інформувати банк щодо збору коштів з метою оплати продукції.

Фізособи-волонтери мають змогу купувати: рації, бронежилети, каски, шоломи, військову та тактичну форму, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Якщо у банку є інформація щодо недобросовісної діяльності фізособи, він може відмовити надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує 100 тис. грн на місяць.

Крім того, до переліку товарів військового призначення, для придбання яких громадяни можуть купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн, відтепер включені і рації.

Спрощення валютних обмежень для бізнесу

Ураховуючи потреби бізнесу, Національний банк також спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток.

Банкам дозволено продавати іноземну валюту юрособам та ФОПам, резидентам України, із зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання відповідної валюти на витрати за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном. Зокрема:

  • на відрядження працівників виключно для оплати добових витрат (у межах щоденного ліміту 80 євро на одного співробітника);
  • на проживання та транспортні витрати.

Крім того, на клієнтів банку–юрососіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях (за наявності відповідних документів) не розповсюджуватиметься обмеження на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном.

«Спільно напрацьовані механізми дадуть змогу волонтерам та бізнесу без ускладнень проводити необхідні платежі в іноземній валюті з мінімальним впливом на стан валютного ринку», – зазначив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

Як повідомлялося, найближчим часом валюту в обмінниках продаватимуть за новими правилами

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Теги: бізнес валютні операції волонтер Національний банк

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