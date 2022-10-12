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«Рамштайн-6». Стала відома головна тема зустрічі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Рамштайн-6». Стала відома головна тема зустрічі 
Після масованих терористичних атак РФ Київ потребує підтримки союзників 
фото: Вікіпедія

Світові лідери будуть говорити про постачання Україні додаткових систем ППО 

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що на найближчій зустрічі у форматі «Рамштайн» головною темою буде постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це дуже правильний фокус уваги – ми повинні закрити небо від російської терористичної загрози, щоб зберегти життя», – відреагувала Банкова.

«Рамштайн-6». Стала відома головна тема зустрічі  фото 1

Як відомо, 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибуде голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

«Вони приєднаються до міністрів оборони і головнокомандувачів із майже 50 країн, щоб обговорити війну Росії в Україні, що триває, і постійну тісну координацію для забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території», – зазначає пресслужба Міністерства оборони США. 

Перед цим міністр оборони Олексій Резніков повідомив деталі засідання міністрів оборони країн-партнерів «Рамштайн-5». Зокрема він заявив, що в Україні планують розробити трирівневу систему у сфері ППО/ПРО, а також країни домовилися сильніше готувати до бою українських військових

Напередодні президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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Теги: зброя саміт Україна

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