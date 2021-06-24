Bosch буде допомагати Daimler і Volvo в їх водневій програмі

Bosch забезпечить поставки повітряних компресорів – головного елемента водневих паливних систем

Компанія Cellcentric, спільне підприємство світових лідерів вантажного автомобілебудування Daimler Truck і Volvo Group, підписала угоду з Bosch про постачання електричних повітряних компресорів – ключових компонентів систем водневих паливних елементів, які будуть використовуватися в важких вантажівках, – повідомляє H2 View.

Bosch пропонує повітряний компресор двох класів потужності – 20 і 30 кВт. Клас 20 кВт розрахований на напругу 250-450 вольт, 30 кВт – на напругу від 450 до 850 вольт.

«Bosch докладає величезних зусиль для розробки цього компонента. У нас є п'ятнадцять команд з різних підрозділів, які працюють над комерціалізацією електричного повітряного компресора. Комбінація високошвидкісного електродвигуна з вбудованою силовою електронікою забезпечує просту інтеграцію системи при конкурентоспроможних виробничих витратах», – сказав президент підрозділу Bosch Powertrain Solutions Уве Гакстаттер.

Нагадаємо, як писав «Главком», компанія Сellcentric має намір стати провідним світовим виробником систем водневих паливних елементів. Компанія буде розробляти, виробляти і продавати інноваційні рухові системи як для важких вантажних автомобілів, що здійснюють перевезення на далекі відстані, так і для інших видів транспорту. Спільне підприємство буде спиратися на багаторічний досвід розробок Volvo і Daimler.