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    Bosch буде допомагати Daimler і Volvo в їх водневій програмі

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    Повітряний компресор компанії Bosch &nbsp; - Bosch буде допомагати Daimler і Volvo в їх водневій програмі

    Повітряний компресор компанії Bosch

     

    Фото: Bosch

    Bosch забезпечить поставки повітряних компресорів – головного елемента водневих паливних систем

    Компанія Cellcentric, спільне підприємство світових лідерів вантажного автомобілебудування Daimler Truck і Volvo Group, підписала угоду з Bosch про постачання електричних повітряних компресорів – ключових компонентів систем водневих паливних елементів, які будуть використовуватися в важких вантажівках, – повідомляє H2 View.

    Bosch пропонує повітряний компресор двох класів потужності – 20 і 30 кВт. Клас 20 кВт розрахований на напругу 250-450 вольт, 30 кВт – на напругу від 450 до 850 вольт.

    «Bosch докладає величезних зусиль для розробки цього компонента. У нас є п'ятнадцять команд з різних підрозділів, які працюють над комерціалізацією електричного повітряного компресора. Комбінація високошвидкісного електродвигуна з вбудованою силовою електронікою забезпечує просту інтеграцію системи при конкурентоспроможних виробничих витратах», – сказав президент підрозділу Bosch Powertrain Solutions Уве Гакстаттер.

    Нагадаємо, як писав «Главком», компанія Сellcentric має намір стати провідним світовим виробником систем водневих паливних елементів. Компанія буде розробляти, виробляти і продавати інноваційні рухові системи як для важких вантажних автомобілів, що здійснюють перевезення на далекі відстані, так і для інших видів транспорту. Спільне підприємство буде спиратися на багаторічний досвід розробок Volvo і Daimler.

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    Теги: автопром перевезення водень
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    Bosch буде допомагати Daimler і Volvo в їх водневій програмі