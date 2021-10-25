Hyzon Motors подвоїть виробництво водневих вантажівок в Нідерландах

Компанія має намір виробляти тисячу інноваційних вантажних автомобілів в рік

Американська компанія Hyzon Motors з 2022 року має намір виробляти на своєму заводі в Вінсхотене (Нідерланди), до тисячі вантажівок на водневих паливних елементах щорічно, – повідомляє H2 View.

Виробник автомобілів з нульовим рівнем викидів оголосив про свої амбіції, представивши коротку інформацію про свою найбільшу виробничу площадку. Завод в Вінсхотене відкрився в березні 2021 року і в даний час здатний виробляти до 500 водневих вантажівок на рік.

На заводі в Нідерландах, який стане європейським центром зборки водневих автомобілів компанії Hyzon Motors, будуть розвиватися як безпосередньо виробництво інноваційної техніки, так і допоміжні технології.

«Імпульс навколо екологічно чистого водню, його застосування в промисловості і на транспорті, стрімко набирає обертів по всій Європі. Наш новий завод дозволяє нам сьогодні задовольнити цей попит і швидко масштабуватися в міру зростання попиту в найближчі роки», – сказав генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.