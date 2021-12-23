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    Hyzon Motors поставила до Китаю 29 вантажівок на водневих паливних елементах

    нова енергія
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    Американські водневі вантажівки готові до підкорення китайського ринку - Hyzon Motors поставила до Китаю 29 вантажівок на водневих паливних елементах

    Американські водневі вантажівки готові до підкорення китайського ринку

    Фото: Hyzon Motors

    Тяжкі вантажні автомобілі стануть «тараном» для виходу Hyzon Motors на китайський водневий ринок

    Компанія Hyzon Motors продовжує постачати свої інноваційні вантажівки великої вантажопідйомності на водневих паливних елементах у всі куточки земної кулі. У грудні американський виробник завершив постачання 29 вантажних автомобілів китайської компанії Shanghai Hydrogen HongYun Automotive, – повідомляє H2 View.

    Автомобільна компанія, у свою чергу, має намір надавати важкі водневі вантажівки Hyzon для використання великим сталеливарним конгломератам у Китаї. Керівництво Hyzon Motors очікує, що її інноваційні вантажні автомобілі вплинуть на декарбонізацію сектора мобільності китайської промисловості, і в результаті, нададуть компанії нові можливості для виходу на китайський ринок водню.

    HongYun Automotive також заявила, що надаватиме послуги з експлуатації, оренди та технічного обслуговування водневих вантажівок Hyzon для промислових та муніципальних клієнтів Китаю, який, як очікується, найближчими роками стане масовим ринком для технологій паливних елементів.

    Нагадаємо, що Hyzon Motors з 2022 року має намір подвоїти виробництво водневих важких вантажівок на своєму заводі в Нідерландах, довівши їхню кількість до тисячі машин щорічно.

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    Теги: США Китай ринок вантажівки водень
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    Hyzon Motors поставила до Китаю 29 вантажівок на водневих паливних елементах