Hyzon Motors поставила до Китаю 29 вантажівок на водневих паливних елементах

Hyzon Motors поставила до Китаю 29 вантажівок на водневих паливних елементахнова енергія
Американські водневі вантажівки готові до підкорення китайського ринку
Тяжкі вантажні автомобілі стануть «тараном» для виходу Hyzon Motors на китайський водневий ринок
Компанія Hyzon Motors продовжує постачати свої інноваційні вантажівки великої вантажопідйомності на водневих паливних елементах у всі куточки земної кулі. У грудні американський виробник завершив постачання 29 вантажних автомобілів китайської компанії Shanghai Hydrogen HongYun Automotive, – повідомляє H2 View.
Автомобільна компанія, у свою чергу, має намір надавати важкі водневі вантажівки Hyzon для використання великим сталеливарним конгломератам у Китаї. Керівництво Hyzon Motors очікує, що її інноваційні вантажні автомобілі вплинуть на декарбонізацію сектора мобільності китайської промисловості, і в результаті, нададуть компанії нові можливості для виходу на китайський ринок водню.
HongYun Automotive також заявила, що надаватиме послуги з експлуатації, оренди та технічного обслуговування водневих вантажівок Hyzon для промислових та муніципальних клієнтів Китаю, який, як очікується, найближчими роками стане масовим ринком для технологій паливних елементів.
Нагадаємо, що Hyzon Motors з 2022 року має намір подвоїти виробництво водневих важких вантажівок на своєму заводі в Нідерландах, довівши їхню кількість до тисячі машин щорічно.
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