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    США виділили $200 млн для підтримки водневих вантажівок

    нова енергія
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    Уряд США прискорився у своїй підтримці водневого вантажного транспорту - США виділили $200 млн для підтримки водневих вантажівок

    Уряд США прискорився у своїй підтримці водневого вантажного транспорту

    Фото: h2-view.com

    Фінансова допомога надається у рамках урядової ініціативи SuperTruck-3

    У рамках ініціативи SuperTruck-3 Міністерства енергетики США компанії, які займаються розробкою та виробництвом вантажних автомобілів на водневих паливних елементах, отримають інвестиції у розмірі $200 млн, – повідомляє H2 View.

    Зокрема, це такі компанії, як Daimler, Ford, General Motors та Paccar (третій за величиною виробник важких вантажівок у світі, після Daimler та Volvo Trucks). Ініціатива SuperTruck-3 включає кілька проєктів, спрямованих на використання водню та паливних елементів для створення більш ефективних та екологічно чистих вантажних автомобілів.

    $33,97 млн виділено компанії Paccar для виробництва вісімнадцяти важких електромобілів на водневих паливних елементах. Daimler Trucks North America отримала $25,79 млн на додаткову розробку та демонстрацію двох вантажівок на паливних елементах. Компанія Ford Motor отримала $24,95 млн на створення та демонстрацію п'яти електричних вантажівок Super Duty. General Motors отримала $26 млн для чотирьох вантажних автомобілів.

    «Ці інвестиції та нововведення, які вони принесуть, допоможуть сформувати майбутнє екологічно чистої енергії та зміцнити внутрішнє виробництво, яке підтримає кар'єру працьовитих американців, яка добре оплачується», – сказала міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.

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    Теги: США інвестиції вантажівки водень
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    США виділили $200 млн для підтримки водневих вантажівок