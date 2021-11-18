США виділили $200 млн для підтримки водневих вантажівок

Фінансова допомога надається у рамках урядової ініціативи SuperTruck-3

У рамках ініціативи SuperTruck-3 Міністерства енергетики США компанії, які займаються розробкою та виробництвом вантажних автомобілів на водневих паливних елементах, отримають інвестиції у розмірі $200 млн, – повідомляє H2 View.

Зокрема, це такі компанії, як Daimler, Ford, General Motors та Paccar (третій за величиною виробник важких вантажівок у світі, після Daimler та Volvo Trucks). Ініціатива SuperTruck-3 включає кілька проєктів, спрямованих на використання водню та паливних елементів для створення більш ефективних та екологічно чистих вантажних автомобілів.

$33,97 млн виділено компанії Paccar для виробництва вісімнадцяти важких електромобілів на водневих паливних елементах. Daimler Trucks North America отримала $25,79 млн на додаткову розробку та демонстрацію двох вантажівок на паливних елементах. Компанія Ford Motor отримала $24,95 млн на створення та демонстрацію п'яти електричних вантажівок Super Duty. General Motors отримала $26 млн для чотирьох вантажних автомобілів.

«Ці інвестиції та нововведення, які вони принесуть, допоможуть сформувати майбутнє екологічно чистої енергії та зміцнити внутрішнє виробництво, яке підтримає кар'єру працьовитих американців, яка добре оплачується», – сказала міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.