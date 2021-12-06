Британська компанія отримала $57 млн для виробництва водневих вантажівок

З 2023 року компанія Tevva має намір випускати щорічно 3 тис. вантажівок Tevva Truck

Британський виробник екологічно чистого вантажного транспорту Tevva отримав урядове фінансування в розмірі $57 млн для прискорення масового виробництва своєї водневої вантажівки Tevva Truck, презентація якої відбулася в жовтні, – повідомляє H2 View.

З 2023 року компанія планує випускати 3 тис. вантажних автомобілів на рік для внутрішнього та міжнародного ринків. Отримані кошти Tevva має намір витратити на розширення свого нового підприємства у Лондоні, щоб підтримати швидке нарощування виробничих потужностей.

Вантажні автомобілі Tevva Truck на водневих паливних елементах масою 7,5 тонн здатні на одній заправці подолати до 500 км. Також існує електрична версія з дальністю ходу 250 км. Обидва варіанти вантажівок будуть проводитися серійно, напередодні заборони у Великій Британії до 2035 року всіх забруднюючих транспортних засобів.

«Ми дуже раді отримати ці інвестиції, щоб розпочати виробництво нашої новаторської вантажівки. Масове виробництво Tevva Truck допоможе вантажним операторам працювати без шкоди як для екології, так і для свого бізнесу. А також сприяти достроковому досягненню амбітних державних цілей», – сказав засновник та генеральний директор Tevva Ашер Беннет.