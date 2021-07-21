Hyzon отримала замовлення на п'ять 154-тонних водневих автопоїздів

Водневий транспорт скоротить викиди вуглекислого газу на 1,4 тис тонн щорічно

Австралійська компанія Ark Energy Corporation замовила у Hyzon Motors п'ять 154-тонних автопоїздів на водневих паливних елементах. Передбачається, що за рахунок заміни нинішніх дизельних важких вантажних автомобілів на водневі альтернативи Ark Energy скоротить викиди вуглекислого газу більш ніж на 1,4 тис тонн в рік, – повідомляє H2 View.

Водневі вантажні автопоїзди Hyzon Motors стануть заправлятися на власній водневої заправної станції Ark Energy Corporation. Зелений водень буде проводитися за допомогою сонячних електростанцій і електролізера.

«Коли ми досліджували ринок в пошуках вантажівок з паливними елементами, то виявили, що Hyzon Motors була єдиною водневої мобільного компанією, яка могла виробляти батареї паливних елементів з достатньою питомою потужністю, щоб відповідати нашим вимогам, включаючи надважке корисне навантаження. Крім того, Hyzon Motors була єдиним виробником оригінального устаткування, здатним здійснити поставки до Австралії протягом 18 місяців», – сказав генеральний директор Ark Energy Corporation Деніел Кім.

«Завдяки Ark Energy ми можемо продемонструвати, що такий сектор, як вантажні перевезення, можна зробити більш екологічним, декарбонізація галузі може початися вже зараз. Це початкове замовлення на п'ять водневих автопоїздів закладає основу для майбутнього без викидів», – сказав у свою чергу генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.