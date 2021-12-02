Кавові зерна з Південної Америки до Канади експортуватиме воднева шхуна

Інноваційний вітрильник Ceiba буде спущений на воду у 2023 році

Компанія Sailcrago з Коста-Ріки, яка займається міжнародними морськими перевезеннями, експортуватиме каву з Південної Америки на завод зі смаження зерен у Квебеку, що належить компанії Café William, на водневому судні, – повідомляє H2 View.

Кавові зерна транспортуватимуться на традиційній трищоглової шхуні Ceiba, яка зараз будується на верфі компанії Sailcrago в Коста-Ріці. Судно також оснастять допоміжним електричним двигуном, який працюватиме на водневих паливних елементах та додаткових акумуляторних батареях.

«Ceiba – це судно, побудоване з урахуванням сучасних екологічних вимог, яке може перевозити з нульовими викидами 250 тонн вантажу. Коли він увійде в дію у 2023 році, то стане найбільшим у світі екологічно чистим морським вантажним судном», – сказала засновник та генеральний директор Sailcargo Даніель Доггетт.

«Наші інвестиції в цей інноваційний проект дозволять нам значно скоротити вуглецевий слід і, поряд з іншими нашими проектами, зрештою вперше у кавовому світі виробляти каву без викидів вуглецю», – сказав у свою чергу власник Café William Серж Пікар.