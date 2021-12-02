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    Кавові зерна з Південної Америки до Канади експортуватиме воднева шхуна

    нова енергія
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    Засновник Sailcrago Даніель Доггетт, власник Caf&eacute; William Серж Пікар і технічний директор Sailcrago Лінкс Гімонд на носі шхуни, що будується - Кавові зерна з Південної Америки до Канади експортуватиме воднева шхуна

    Засновник Sailcrago Даніель Доггетт, власник Café William Серж Пікар і технічний директор Sailcrago Лінкс Гімонд на носі шхуни, що будується

    Фото: sailcargo.inc

    Інноваційний вітрильник Ceiba буде спущений на воду у 2023 році

    Компанія Sailcrago з Коста-Ріки, яка займається міжнародними морськими перевезеннями, експортуватиме каву з Південної Америки на завод зі смаження зерен у Квебеку, що належить компанії Café William, на водневому судні, – повідомляє H2 View.

    Кавові зерна транспортуватимуться на традиційній трищоглової шхуні Ceiba, яка зараз будується на верфі компанії Sailcrago в Коста-Ріці. Судно також оснастять допоміжним електричним двигуном, який працюватиме на водневих паливних елементах та додаткових акумуляторних батареях.

    «Ceiba – це судно, побудоване з урахуванням сучасних екологічних вимог, яке може перевозити з нульовими викидами 250 тонн вантажу. Коли він увійде в дію у 2023 році, то стане найбільшим у світі екологічно чистим морським вантажним судном», – сказала засновник та генеральний директор Sailcargo Даніель Доггетт.

    «Наші інвестиції в цей інноваційний проект дозволять нам значно скоротити вуглецевий слід і, поряд з іншими нашими проектами, зрештою вперше у кавовому світі виробляти каву без викидів вуглецю», – сказав у свою чергу власник Café William Серж Пікар.

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    Теги: інвестиції Канада перевезення водень кофе
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    Кавові зерна з Південної Америки до Канади експортуватиме воднева шхуна