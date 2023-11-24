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Португалія побила рекорд із використання відновлюваної енергії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Португалія побила рекорд із використання відновлюваної енергії
Португалія активно використовує альтернативну енергетику
фото: Canaltech

 Португалія заявила про плани відмовитися від використання вугілля як палива вже до 2030 року

Португалія побила рекорди світового виробництва енергії, підтримуючи себе за рахунок відновлюваних джерел енергії протягом шести днів поспіль. Від побутових електроприладів до промислових підприємств країна працювала виключно на енергії вітру, гідроенергії та сонячної енергії з 4:00 ранку 31 жовтня до 9:00 ранку 6 листопада. Про це пише Canaltech.

За цей період Португалія виробила 1102 ГВтч поновлюваної енергії, перевищивши національний показник споживання на 262 ГВтч. Попередній рекорд, встановлений у 2019 році, становив 131 годину. Основними джерелами відновлюваної енергії в Португалії є вітер і сонце, які в майбутньому можуть бути об'єднані в гібридні електростанції.

«Ці значні досягнення підтверджують, що Португалія зберегла стійку траєкторію поступової інтеграції місцевих відновлюваних джерел, дотримуючись головних цілей безпеки постачання та якості послуг», – йдеться в заяві REN, компанії, що відповідає за постачання електроенергії та газу в країні.

Незважаючи на глобальну залежність від викопного палива, Португалія продемонструвала свою здатність виробляти велику кількість відновлюваної енергії протягом тривалого часу. Х'юго Коста, голова EDP Renewables, підрозділи державної комунальної служби країни, який займається відновлюваними джерелами енергії, підкреслив успіх: «Газові електростанції були готові відправити енергію, якщо вона знадобиться, але ми впоралися».

«Зазвичай, коли у нас дме вітер, у нас немає сонця. А коли у нас сонце, у нас зазвичай не так багато вітру. Якщо ми об’єднаємо вітрову та сонячну енергію, ми побачимо, що існує велика взаємодоповнюваність», – додав Х’юго Коста.

Успішний досвід Португалії відбиває її активний підхід до відновлюваних джерел енергії, подаючи приклад іншим країнам. Експерт енергетичного сектору Мігель Прадо зазначив: «Основний висновок полягає в тому, що португальська енергосистема готова до дуже високої частки поновлюваної електроенергії». Здатність керувати коливаннями виробництва відновлюваної енергії робить Португалію лідером у сфері стійкої практики, надихаючи інших наслідувати її приклад у глобальному прагненні більш екологічного майбутнього.

Як пише Canaltech, досягнення узгоджується з глобальними зусиллями для досягнення кліматичних цілей, викладених у Паризькій угоді, до 2050 року. Ціль полягає в тому, щоб електричні мережі були вільні від енергії, отриманої шляхом викидів вуглекислого газу протягом усього року.

Хоча деякі країни, які мають гідроенергетичні ресурси, вже досягли цього, більшість країн, як і раніше, значною мірою покладаються на технології, що супроводжуються викидами вуглекислого газу, що створює загрозу майбутніх кліматичних надзвичайних ситуацій. Але щоб досягти кліматичних цілей Паризької угоди – міжнародної угоди, яка має на меті обмежити глобальне потепління та скоротити викиди парникових газів – до 2050 року, країни повинні утримувати свої електромережі без викидів вуглецю не лише протягом трьох-шести днів, а й круглий рік.

Нагадаємо, президент Індонезії Джоко Відодо відкрив плавучу сонячну електростанцію потужністю 192 мегават (МВт) на водосховищі в провінції Західна Ява в рамках ініціативи щодо збільшення використання відновлюваних джерел енергії та відмови від вугілля, повідомляє Reuters.

Проект вартістю 1,7 трлн рупій ($108,70 млн) був розроблений PLN Nusantara Power, підрозділом індонезійської державної комунальної компанії Perusahaan Listrik Negara (PLN) і компанією Об’єднаних Арабських Еміратів з відновлюваної енергетики Masdar, підрозділом Mubadala Investment Company.

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Теги: рекорд альтернативна енергетика вітер енергетика Португалія технології

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