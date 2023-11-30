Борг «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» збільшився до майже 33 млрд грн

Рівень розрахунків за виробництво «зеленої» електроенергії в Україні у листопаді складає 87,8% проти 66,9% у жовтні

Заборгованість компанії «Укренерго» перед державним підприємством «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел збільшилась до 32,7 млрд грн, йдеться на сайті держпідприємства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того повідомляється, що рівень розрахунків за виробництво «зеленої» електроенергії в Україні у листопаді складає 87,8% проти 66,9% у жовтні. Загальний рівень виплат підприємствам відновлюваної енергетики з початку 2023 року складає 54,9%. Це менше, ніж рівень розрахунків за підсумками 2022 року, де показник складає 55,3%.

Нагадаємо, «Укренерго» має критичну проблему з недоплатами з боку підприємств на балансуючому ринку (борг 30 млрд грн), які заборонено відключати від електропостачання, навіть за наявності великих боргів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО для підвищення стійкості енергосистеми, де найпріоритетнішим поставлено питання заборгованостей.