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Борг «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» збільшився до майже 33 млрд грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Борг «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» збільшився до майже 33 млрд грн
«Укренерго» накопичило майже 33 млрд грн боргу перед державним «Гарантованим покупцем»
фото з відкритих джерел

Рівень розрахунків за виробництво «зеленої» електроенергії в Україні у листопаді складає 87,8% проти 66,9% у жовтні

Заборгованість компанії «Укренерго» перед державним підприємством «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел збільшилась до 32,7 млрд грн, йдеться на сайті держпідприємства.

Окрім того повідомляється, що рівень розрахунків за виробництво «зеленої» електроенергії в Україні у листопаді складає 87,8% проти 66,9% у жовтні. Загальний рівень виплат підприємствам відновлюваної енергетики з початку 2023 року складає 54,9%. Це менше, ніж рівень розрахунків за підсумками 2022 року, де показник складає 55,3%.

Нагадаємо, «Укренерго» має критичну проблему з недоплатами з боку підприємств на балансуючому ринку (борг 30 млрд грн), які  заборонено відключати від електропостачання, навіть за наявності великих боргів.

Раніше Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО для підвищення стійкості енергосистеми, де найпріоритетнішим поставлено питання заборгованостей.

Теги: Укренерго борг альтернативна енергетика

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