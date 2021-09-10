На дорогах Каліфорнії з'являться водневі вантажівки Hyzon Motors

В даний час завершуються випробування важкого водневого автомобіля

Виробник комерційних автомобілів на водневих паливних елементах Hyzon Motors і портова транспортна компанія Total Transport Services підписали угоду про постачання в Каліфорнію водневих вантажівок великої вантажопідйомності, – повідомляє H2 View.

Ця угода знаменує не тільки вихід Hyzon Motors на каліфорнійський ринок, але і перший досвід Total Transport Services з автомобілями з нульовим рівнем викидів. В даний час завершуються тридцятиденне випробування важкої водневої вантажівки.

Вантажні автомобілі, які повинні бути поставлені до Каліфорнії в IV кварталі цього року, побудовані на шасі Freightliner Cascadia. Пікова потужність вантажівок - 600 к. с., запас ходу на одній заправці – до 1000 км.

«Розгортання вантажівки в реальних умовах було для нас ключовою вимогою. Вантажівки Total Transport Services працюють 18-20 годин на день, перевозячи важкі вантажі. Електромобілі Hyzon Motors на водневих паливних елементах забезпечують швидку заправку і високу продуктивність», – сказав президент Total Transport Services Вік ЛаРоса.