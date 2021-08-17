Водневі вантажівки Hyzon Motors виходять на дороги США і країн Європи

До кінця року замовникам буде поставлено 85 великогабаритних водневих вантажівок

Американський виробник важких вантажівок на водневих паливних елементах Hyzon Motors нарощує обсяги продажів після злиття з корпорацією Decarbonization Plus Acquisition. Hyzon надсилає свої водневі тягачі першим клієнтам з Європи та США. До кінця цього року компанія планує поставити 85 автомобілів на паливних елементах, – повідомляють Elektrovesti. Європа

«Багато клієнтів отримають перші автомобілі на водневих паливних елементах протягом наступних шести місяців. Це справжній прогрес для перевірки водневих технологій», – сказав генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.

Компанія Hyzon Motors вже запустила дрібносерійне виробництво в Нідерландах, готується до відкриття заводу в Чикаго, а також будує підприємство в Рочестері (штат Нью-Йорк) – він буде відкритий до середини 2022 року.

Hyzon також підтримує підприємства, які розробляють заправні станції для водневих автомобілів. Так, в червні цього року компанія найняла одного з керівників McKinsey & Company Паркера Микса, щоб він очолив розробку глобальної мережі для заправки водневих вантажівок. У Hyzon розраховують в найближчі кілька років побудувати більше 1 тис водневих заправних станцій в Європі, Північній Америці та Австралії.