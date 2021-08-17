Водневі вантажівки Hyzon Motors виходять на дороги США і країн Європи

Водневі вантажівки Hyzon Motors виходять на дороги США і країн Європинова енергія
Важкий водневий вантажний автомобіль виробництва Hyzon Motors
До кінця року замовникам буде поставлено 85 великогабаритних водневих вантажівок
Американський виробник важких вантажівок на водневих паливних елементах Hyzon Motors нарощує обсяги продажів після злиття з корпорацією Decarbonization Plus Acquisition. Hyzon надсилає свої водневі тягачі першим клієнтам з Європи та США. До кінця цього року компанія планує поставити 85 автомобілів на паливних елементах, – повідомляють Elektrovesti. Європа
«Багато клієнтів отримають перші автомобілі на водневих паливних елементах протягом наступних шести місяців. Це справжній прогрес для перевірки водневих технологій», – сказав генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.
Компанія Hyzon Motors вже запустила дрібносерійне виробництво в Нідерландах, готується до відкриття заводу в Чикаго, а також будує підприємство в Рочестері (штат Нью-Йорк) – він буде відкритий до середини 2022 року.
Hyzon також підтримує підприємства, які розробляють заправні станції для водневих автомобілів. Так, в червні цього року компанія найняла одного з керівників McKinsey & Company Паркера Микса, щоб він очолив розробку глобальної мережі для заправки водневих вантажівок. У Hyzon розраховують в найближчі кілька років побудувати більше 1 тис водневих заправних станцій в Європі, Північній Америці та Австралії.
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