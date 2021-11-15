Названо переможця шотландського водневого конкурсу серед школярів Hydrogen Challenge

Команда Glen Urquhart High School посіла перше місце за свій автомобіль Lego, який працює на водні

Школа Glen Urquhart High School була названа переможцем конкурсу School Hydrogen Challenge, що проводився серед шкіл Шотландії. Команда створила найефективніший автомобіль із конструктора Lego, що працює на екологічно чистому водні. Машинка проїхала 105 метрів, – повідомляє H2 View.

У конкурсі взяли участь майже 4 тис. учнів із понад 70 шкіл Шотландії. Друге місце у School Hydrogen Challenge посіла команда з Plockton Highschool, а третє місце було присуджено Liberton Highschool.

Конкурс був організований напередодні екологічного форуму COP26 у Глазго компанією Arcola Energy за підтримки партнерів ScottishPower, ITM Power, Arup, Abbott Risk Consulting, Opito, Scottish Cities Alliance та Hydrogen Accelerator.

«Ми сподіваємося, що наш водневий конкурс надихнув деяких зі школярів, із якими ми познайомилися за останні кілька тижнів. І я не сумніваюся, що ми побачимо, як деякі з них у майбутньому допоможуть прокласти шлях до процвітаючої екологічно чистої водневої економіки», – сказав директор з водневих технологій компанії ScottishPower Баррі Каррутерс.

«Програма Schools Hydrogen Challenge мала неймовірний успіх. Ми сподіваємось, що конкурс сподобався всім учням. Хто знає, можливо, ми будемо працювати з ними в майбутньому!», – сказав у свою чергу генеральний директор компанії ITM Power Грем Кулі.