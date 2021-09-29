Компанія ArcelorMittal приєдналася до водневого проєкту Білла Гейтса

ArcelorMittal знайшла для себе багато привабливого в нових ідеях засновника Microsoft

Сталеливарний гігант має намір ще активніше підтримувати технології з нульовим рівнем викидів

Найбільша металургійна компанія у світі ArcelorMittal приєдналася до проєкту Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst, який має намір об'єднати державний і приватний сектори в використанні екологічно чистого водню й інших технологій з низьким рівнем викидів, – повідомляє H2 View.

ArcelorMittal вже взяла на себе кілька зобов'язань з використання водню у своїй діяльності і тепер приєднується до Breakthrough Energy Catalyst, щоб допомогти в розширенні та популяризації інноваційних водневих технологій.

«Програма Catalyst є новаторською та необхідною, вона може забезпечити значне скорочення викидів вуглецю. Для ArcelorMittal і сталеливарної промисловості така ініціатива дуже важлива. Досягнення чистого нуля до 2050 року вимагає скоординованих глобальних зусиль, яких світ ніколи раніше не бачив», – сказав генеральний директор ArcelorMittal Адітья Міттал.

«Щоб уникнути кліматичної катастрофи, буде потрібна нова промислова революція. Нам необхідно зробити технології та продукти, які не викликають викидів, такими ж дешевими, як ті, що викликають викиди вуглецю», – сказав у свою чергу Білл Гейтс.