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    Компанія ArcelorMittal приєдналася до водневого проєкту Білла Гейтса

    нова енергія
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    ArcelorMittal знайшла для себе багато привабливого в нових ідеях засновника Microsoft - Компанія ArcelorMittal приєдналася до водневого проєкту Білла Гейтса

    ArcelorMittal знайшла для себе багато привабливого в нових ідеях засновника Microsoft

    Фото: ArcelorMittal

    Сталеливарний гігант має намір ще активніше підтримувати технології з нульовим рівнем викидів

    Найбільша металургійна компанія у світі ArcelorMittal приєдналася до проєкту Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst, який має намір об'єднати державний і приватний сектори в використанні екологічно чистого водню й інших технологій з низьким рівнем викидів, – повідомляє H2 View.

    ArcelorMittal вже взяла на себе кілька зобов'язань з використання водню у своїй діяльності і тепер приєднується до Breakthrough Energy Catalyst, щоб допомогти в розширенні та популяризації інноваційних водневих технологій.

    «Програма Catalyst є новаторською та необхідною, вона може забезпечити значне скорочення викидів вуглецю. Для ArcelorMittal і сталеливарної промисловості така ініціатива дуже важлива. Досягнення чистого нуля до 2050 року вимагає скоординованих глобальних зусиль, яких світ ніколи раніше не бачив», – сказав генеральний директор ArcelorMittal Адітья Міттал.

    «Щоб уникнути кліматичної катастрофи, буде потрібна нова промислова революція. Нам необхідно зробити технології та продукти, які не викликають викидів, такими ж дешевими, як ті, що викликають викиди вуглецю», – сказав у свою чергу Білл Гейтс.

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    Теги: технології металургія Білл Гейтс водень
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    Компанія ArcelorMittal приєдналася до водневого проєкту Білла Гейтса