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    У Шотландії буде реалізовано мегапроект із виробництва водню потужністю 10 ГВт

    нова енергія
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    Шетландські острови на кордоні Північного та Норвезького морів стануть перевалковою базою для водню - У Шотландії буде реалізовано мегапроект із виробництва водню потужністю 10 ГВт

    Шетландські острови на кордоні Північного та Норвезького морів стануть перевалковою базою для водню

    Фото: planetofhotels.com

    Передбачається, що інноваційний проект буде запущено к 2030 року

    Норвезькі інвестиційно-промислові групи Aker та DNV представили на екологічній конференції COP26 у Глазго мегапроект «Північні горизонти» з виробництва зеленого водню в Шотландії, – повідомляють Elektrovesti.

    У рамках проекту передбачається збудувати 10 ГВт плавучих офшорних вітрових електростанцій, енергія яких піде на виробництво екологічно чистого водню там же в морі, на окремих плавучих платформах.

    Після цього водень транспортуватиметься на Шетландські острови, де спеціалізоване підприємство перетворюватиме його на готову до транспортування та споживання продукцію. Завод вироблятиме ряд енергетичних продуктів з нульовими викидами вуглецю (аміак, рідкий водень та синтетичне паливо) як для місцевого споживання, так і для експорту.

    Вітряні турбіни, висота яких буде такою, як у лондонського хмарочоса The Shard (310 метрів) розмістяться за 130 км від Шетландських островів. Передбачається, що проект буде запущено до 2030 року. За даними ініціаторів проекту, підприємство вироблятиме обсяги рідкого водню, яких вистачить для забезпечення 40% загального пробігу всіх автобусів у Великій Британії.

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    Теги: Шотландія завод водень
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    У Шотландії буде реалізовано мегапроект із виробництва водню потужністю 10 ГВт