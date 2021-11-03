У США буде налагоджено виробництво водню на атомній електростанції

Атомна електростанція Davis Besse обрана для участі у проекті завдяки близькості до води

Інноваційний проект буде реалізовано у 2023 році

Власники американської атомної електростанції Davis Besse уклали угоду з міністерством енергетики США щодо виробництва на своєму підприємстві водню. У проекті, який буде реалізовано у 2023 році, також братимуть участь Національна лабораторія штату Айдахо, компанії Xcel Energy та Arizona Public Service, – повідомляють Elektrovesti.

Вибір на користь АЕС Davis Besse був зроблений внаслідок хороших експлуатаційних показників атомної електростанції, а також завдяки близькості водних ресурсів, які потрібні для водню. Крім того, станція розташована недалеко від ключових споживачів водню у промисловому та транспортному секторах економіки.

Фінансування інноваційного проекту, що зветься LWR Integrated Energy Systems Interface Technology Development & Demonstration, здійснюватиметься частково за рахунок федерального бюджету США та частково за рахунок коштів приватних компаній (очікується, що вони інвестують $2,3 млн).

Демонстраційне виробництво водню вимагатиме приблизно 2 МВт електроенергії та 10,9 тис. літрів води на добу при роботі на максимальній продуктивності, яка становить до 1000 кг водню щодобово.