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    У США буде налагоджено виробництво водню на атомній електростанції

    нова енергія
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    Атомна електростанція Davis Besse обрана для участі у проекті завдяки близькості до води - У США буде налагоджено виробництво водню на атомній електростанції

    Атомна електростанція Davis Besse обрана для участі у проекті завдяки близькості до води

    Фото: elektrovesti.net

    Інноваційний проект буде реалізовано у 2023 році

    Власники американської атомної електростанції Davis Besse уклали угоду з міністерством енергетики США щодо виробництва на своєму підприємстві водню. У проекті, який буде реалізовано у 2023 році, також братимуть участь Національна лабораторія штату Айдахо, компанії Xcel Energy та Arizona Public Service, – повідомляють Elektrovesti.

    Вибір на користь АЕС Davis Besse був зроблений внаслідок хороших експлуатаційних показників атомної електростанції, а також завдяки близькості водних ресурсів, які потрібні для водню. Крім того, станція розташована недалеко від ключових споживачів водню у промисловому та транспортному секторах економіки.

    Фінансування інноваційного проекту, що зветься LWR Integrated Energy Systems Interface Technology Development & Demonstration, здійснюватиметься частково за рахунок федерального бюджету США та частково за рахунок коштів приватних компаній (очікується, що вони інвестують $2,3 млн).

    Демонстраційне виробництво водню вимагатиме приблизно 2 МВт електроенергії та 10,9 тис. літрів води на добу при роботі на максимальній продуктивності, яка становить до 1000 кг водню щодобово.

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    Теги: США АЕС фінансування водень
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    У США буде налагоджено виробництво водню на атомній електростанції