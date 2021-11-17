Казахстан почне виробляти екологічно чисті водень та аміак

Партнером Казахстану виступить найбільший у світі виробник промислових газів The Linde Group

Казахська національна нафтова компанія «КазМунайГаз» та німецька транснаціональна хімічна компанія The Linde Group підписали меморандум про взаєморозуміння для вивчення виробництва водню та аміаку в Казахстані, – повідомляє H2 View.

Передбачається, що вже наступного року буде проведено техніко-економічне обґрунтування для оцінки використання природного газу як сировини для створення блакитного водню та блакитного аміаку, а також технологій електролізу води для створення зеленого водню та зеленого аміаку.

Після завершення техніко-економічного обґрунтування партнери почнуть працювати над створенням у Казахстані великого підприємства з виробництва зеленого водню та зеленого аміаку.

«Ми дотримуємося послідовного та збалансованого підходу до проєктів декарбонізації у рамках прийнятої Казахстаном програми низьковуглецевого розвитку. Співпраця з провідними світовими компаніями є пріоритетом щодо перспективних проєктів у цій сфері», – сказав голова правління «КазМунайГаз» Алік Айдарбаєв.

«Я радий, що наша компанія може зробити свій внесок у процес декарбонізації Казахстану, і з нетерпінням чекаю можливості використати наш великий досвід у цій галузі в реальних проєктах», – сказав у свою чергу віцепрезидент Linde Gas з інвестицій у країнах СНД Томас Хілкер.