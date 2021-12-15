Норвегія виділяє $24 млн на два водневі судна

Інноваційні плавальні засоби будуть введені в дію у 2024 році

Європейська асоціація вільної торгівлі (структура була створена у 1960 році Великобританією, Данією, Норвегією, Швецією, Австрією, Швейцарією та Португалією), схвалила норвезьку державну допомогу у розмірі $24 млн на придбання двох водневих суден, – повідомляє H2 View.

Інноваційні плавальні засоби були розроблені в рамках проекту норвезької компанії Topeka Nattruten, нова угода має стати важливою віхою у переході до більш екологічно чистого сектора морських перевезень.

Щоб забезпечити плавальним засобам енергію з нульовим рівнем викидів, на суднах запроваджено комбінацію батареї потужністю 1000 кВт/год та водневі паливні елементи. Два судна компанії Topeka Nattruten працюватимуть на західному узбережжі Норвегії з 2024 року, і використовуватимуться для перевезення вантажів та рідкого водневого палива.

Маючи можливість транспортувати рідкий водень до кількох центрів зберігання на західному узбережжі країни, норвезька влада впевнена, що реалізація цього проекту прокладе шлях до створення морського сектора без викидів вуглекислого газу.