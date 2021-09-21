Hyzon Motors поставить у Китай п'ятсот важких водневих вантажівок

Важкі вантажівки Hyzon почнуть борознити простори Китаю з прицілом на всю Азію

Перші сто 49-тонних тягачів будуть поставлені вже до кінця 2021 року

Американський виробник інноваційних автомобілів Hyzon Motors підписав договір про постачання 500 важких вантажівок на водневих паливних елементах з китайської логістичної компанією Shanghai Hydrogen HongYun Automotive, – повідомляє H2 View.

Американські інноваційні вантажівки з нульовим рівнем викидів стануть важливою частиною нового автопарку HongYun. Вантажні автомобілі будуть передані китайській компанії на умовах лізингу, Hyzon Motors забезпечить технічне обслуговування транспортних засобів.

У рамках угоди перші сто своїх 49-тонних тягачів на водневих паливних елементах Hyzon Motors надасть до кінця 2021 року, інші важкі вантажівки прибудуть до Китаю протягом наступного року. В американській компанії очікують, що ця угода стане проривом у справі завоювання азіатського ринку.

«Технології водневих паливних елементів приймаються в Китаї швидше, ніж в інших країнах. Це дозволяє нам проводити важливу роботу з декарбонізації навколишнього середовища, одночасно нарощуючи досвід, потенціал і знання, які будуть застосовуватися в усьому світі», – сказав генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.