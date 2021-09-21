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    Hyzon Motors поставить у Китай п'ятсот важких водневих вантажівок

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    Важкі вантажівки Hyzon почнуть борознити простори Китаю з прицілом на всю Азію - Hyzon Motors поставить у Китай п'ятсот важких водневих вантажівок

    Важкі вантажівки Hyzon почнуть борознити простори Китаю з прицілом на всю Азію

    Фото: Hyzon

    Перші сто 49-тонних тягачів будуть поставлені вже до кінця 2021 року

    Американський виробник інноваційних автомобілів Hyzon Motors підписав договір про постачання 500 важких вантажівок на водневих паливних елементах з китайської логістичної компанією Shanghai Hydrogen HongYun Automotive, – повідомляє H2 View.

    Американські інноваційні вантажівки з нульовим рівнем викидів стануть важливою частиною нового автопарку HongYun. Вантажні автомобілі будуть передані китайській компанії на умовах лізингу, Hyzon Motors забезпечить технічне обслуговування транспортних засобів.

    У рамках угоди перші сто своїх 49-тонних тягачів на водневих паливних елементах Hyzon Motors надасть до кінця 2021 року, інші важкі вантажівки прибудуть до Китаю протягом наступного року. В американській компанії очікують, що ця угода стане проривом у справі завоювання азіатського ринку.

    «Технології водневих паливних елементів приймаються в Китаї швидше, ніж в інших країнах. Це дозволяє нам проводити важливу роботу з декарбонізації навколишнього середовища, одночасно нарощуючи досвід, потенціал і знання, які будуть застосовуватися в усьому світі», – сказав генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.

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    Теги: Китай вантажівки технології водень
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    Hyzon Motors поставить у Китай п'ятсот важких водневих вантажівок