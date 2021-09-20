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    У Каліфорнії представлена японська важка воднева вантажівка Hino

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    Важкий вантажний автомобіль на водневих паливних елементах Hino XL8 - У Каліфорнії представлена японська важка воднева вантажівка Hino

    Важкий вантажний автомобіль на водневих паливних елементах Hino XL8

    Фото: Hino Trucks

    Робота над інноваційною вантажівкою почалася ще в жовтні 2020 року

    Японська компанія Hino Trucks, яка є відділенням корпорації Toyota, на виставці ACT Expo 2021 в місті Лонг-Біч штату Каліфорнія представила прототип водневого автомобіля Hino XL8 (клас 8 – це надважкі вантажівки), – повідомляє H2 View.

    Ринок великовантажних транспортних засобів активізує свої зусилля з декарбонізації. І Hino Trucks оголосила про те, що вона готує важкий електричний вантажний автомобіль на водневих паливних елементах, ще в жовтні 2020 року.

    «Дивно, чого наша команда змогла домогтися за відносно короткий період часу. Я впевнений, що наші клієнти будуть надзвичайно вражені цією електричною вантажівкою на водневих паливних елементах. Ми з нетерпінням чекаємо можливості перевірити продуктивність, надійність і ефективність Hino XL8», – сказав старший віцепрезидент по роботі з клієнтами американського підрозділу Hino Trucks Гленн Елліс.

    «Завдяки нашому оголошенню про Project Z в жовтні минулого року ми викликали значний інтерес з боку клієнтів, і тепер у нас є щось відчутне, щоб показати їм прототип водневої вантажівки», – сказав у свою чергу старший віцепрезидент з продажу автомобілів і запчастин Hino Trucks Боб Петц.

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    Теги: США Японія ринок вантажівки автомобіль
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    У Каліфорнії представлена японська важка воднева вантажівка Hino