У Каліфорнії представлена японська важка воднева вантажівка Hino

Робота над інноваційною вантажівкою почалася ще в жовтні 2020 року

Японська компанія Hino Trucks, яка є відділенням корпорації Toyota, на виставці ACT Expo 2021 в місті Лонг-Біч штату Каліфорнія представила прототип водневого автомобіля Hino XL8 (клас 8 – це надважкі вантажівки), – повідомляє H2 View.

Ринок великовантажних транспортних засобів активізує свої зусилля з декарбонізації. І Hino Trucks оголосила про те, що вона готує важкий електричний вантажний автомобіль на водневих паливних елементах, ще в жовтні 2020 року.

«Дивно, чого наша команда змогла домогтися за відносно короткий період часу. Я впевнений, що наші клієнти будуть надзвичайно вражені цією електричною вантажівкою на водневих паливних елементах. Ми з нетерпінням чекаємо можливості перевірити продуктивність, надійність і ефективність Hino XL8», – сказав старший віцепрезидент по роботі з клієнтами американського підрозділу Hino Trucks Гленн Елліс.

«Завдяки нашому оголошенню про Project Z в жовтні минулого року ми викликали значний інтерес з боку клієнтів, і тепер у нас є щось відчутне, щоб показати їм прототип водневої вантажівки», – сказав у свою чергу старший віцепрезидент з продажу автомобілів і запчастин Hino Trucks Боб Петц.