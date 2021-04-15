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    У Німеччині будують підземне сховище водню на глибині 1 км

    нова енергія
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    Для перевірки надійності водневого проекту використовується система &laquo;труба в трубі&raquo; &nbsp; - У Німеччині будують підземне сховище водню на глибині 1 км

    Для перевірки надійності водневого проекту використовується система «труба в трубі»

     

    Фото: elektrovesti.net

    Обсяг тестового водневого сховища складе 500 кубічних метрів

    Німецька енергетична компанія EWE повідомила про завершення першого етапу будівництва випробувального підземного сховища водню в Рюдерсдорфi (Німеччина). EWE хоче перевірити безпеку зберігання 100-процентного водню в підземної порожниниi, – повідомляють Elektrovesti.

    EWE провела установку 160 сталевих труб на глибину до 1000 метрів і їх цементування, тим самим заклавши основу для формування невеликої випробувальної каверни (порожнеча в гірській породі), яка буде влаштована в соляному куполі. Обсяг тестового сховища складе 500 кубічних метрів.

    Для додаткової надійності енергетична компанія використовувала систему «труба в трубі»: сталева труба меншого діаметра вставлена в більшу. Це дозволить в подальшому витягти внутрішню трубу для проведення тестів без її руйнування.

    «Завдяки цьому дослідницькому проекту ми граємо роль першопрохідника в Європі. Отримані результати можуть бути масштабовані для використання в більших підземних сховищах», – сказав глава водневого підрозділу EWE Пауль Шнайдер.

    В рамках даного водневого проекту EWE співпрацює з Німецьким аерокосмічним центром і Інститутом енергетичних систем Німеччини. Обсяг інвестицій в проект складе близько 10 млн євро, з яких 4 млн євро – власні кошти EWE. Сума, що залишилася, буде отримана в рамках Національної програми інновацій в області водневих технологій і паливних елементів від Федерального міністерства транспорту і цифрової інфраструктури.

    Енергетична компанія EWE має великий досвід у створенні та експлуатації підземних сховищ газу в соляних формаціях, на сьогоднішній день вона управляє 37 кавернами.

    Теги: газ Німеччина водень
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