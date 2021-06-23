У Швеції з'явився перший сміттєвоз з водневим двигуном

У шведському Гетенборге тепер стане ще більш чисто

За всіма своїми робочими якостями автомобіль не відрізняється від дизельних аналогів

Комунальні служби Гетенборга (один з найбільших міст Швеції і важливий морський порт) отримали першу в країні сміттєзбиральну машину, яка працює на водні і не забруднює навколишнє середовище, – повідомляє H2 View.

Інноваційний сміттєвоз оснащений водневим паливним елементом виробництва компанії PowerCell, який забезпечує воднево-електричну трансмісію. У розробці автомобіля брали участь також такі компанії, як Renova, Scania і JOAB.

Сміттєзбиральна вантажівка на водневому паливному елементі має такі ж ходові якості, запас ходу, час безвідмовної роботи і вантажопідйомність, що і варіант з дизельним двигуном. Час заправки також можна порівняти з дизельними аналогами.

Водневий сміттєвоз був розроблений за фінансової підтримки Енергетичного агентства Швеції в рамках Стратегічної програми досліджень і інновацій в області транспортних засобів. Ця спільна програма шведського уряду і шведської автомобільної промисловості, вона спрямована на дослідження і розробки з упором на клімат, навколишнє середовище та безпеку.

«Водневий сміттєвоз, так само, як його дизельний аналог, або той, що працює на природному газі, може працювати повну зміну без необхідності дозаправки. Забезпечення того, щоб перехід до сталого виробництва електроенергії спричинив за собою мінімальні зміни в операційних процедурах клієнтів, буде мати вирішальне значення, якщо ми хочемо масової відмови від викопного палива», – сказав генеральний директор PowerCell Річард Берклінг.