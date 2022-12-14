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У Великій Британії будують завод з очищення повітря

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Великій Британії будують завод з очищення повітря
Візуалізація того, як може виглядати завод
зображення з відкритих джерел

Завод зможе видаляти 1,5 мільйона тонн CO2 з повітря на рік

Величезна електростанція з уловлювання вуглецю вперше у Великій Британії отримала дозвіл на будівництво, повідомляє euronews.

Завод Keadby 3 у північному Лінкольнширі є першим проектом з уловлювання та зберігання вуглецю (CCS), який отримав дозвіл уряду.

Відзначимо, що міністр Майкл Гоув схвалив будівництво нової вугільної шахти в Англії – першої за 30 років, яка призведе до викидів приблизно 400 000 тонн парникових газів (що еквівалентно 200 000 додаткових автомобілів на дорогах).

Технологія уловлювання вуглецю була частиною обґрунтування дозволу на будівництво нової вугільної шахти, яка, як стверджував Гоув, «відповідатиме вимогам чистого нуля». Але коментатори поспішили відзначити, що ще недоведена технологія не використовується в комерційних цілях у Великобританії.

Новий проект CCS має на меті змінити це вже у 2027 році. Його підтримують британська SSE Thermal, яка є частиною SSE, і норвезька енергетична компанія Equinor, більш відома як велика нафтогазова компанія.

Грете Твейт, старший віце-президент з низьких вуглецевих рішень у Equinor, описує це як «важливу віху для наших спільних амбіцій щодо забезпечення чистої, гнучкої та ефективної електроенергії для підтримки періодичної генерації відновлюваних джерел енергії та підтримки безпеки постачання».

Нагадаємо, британські міністри натякнули, що прем'єр-міністр Ріші Сунак може відмовитися від заборони наземних вітрових електростанцій.

Колишній уряд під керівництвом прем'єр-міністра Девіда Кемерона посилив умови для дозволу на встановлення вітряків. Ці правила фактично зупинили будівництво нових наземних вітрових електростанцій з 2015 року.

Теги: енергетика екологія Велика Британія

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