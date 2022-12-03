Великобританія може скасувати заборону на будівництво наземних вітрових електростанцій
Мораторый дыэ з 2015 року
Британські міністри натякнули, що прем'єр-міністр Ріші Сунак може відмовитися від заборони наземних вітрових електростанцій, повідомляє euronews.
Колишній уряд під керівництвом прем'єр-міністра Девіда Кемерона посилив умови для дозволу на встановлення вітряків. Ці правила фактично зупинили будівництво нових наземних вітрових електростанцій з 2015 року.
Тепер міністр бізнесу та енергетики Грант Шаппс заявив, що уряд може відмовитися від скасування мораторію.
«У нас уже є досить багато наземних вітрових електростанцій, – сказав він. – З часом їх буде більше, особливо там, де громади підтримують це. На мою думку, це є ключовим фактором для технології – чи приносить вона користь місцевим громадам?»
Нагадаємо, міжнародний сертифікаційний та класифікаційний центр в енергетиці та енергоконсалтингу DNV GL представив новий Прогноз глобального енергетичного переходу до 2050 року. Згідно прогнозу, потужність сонячної енергетики до 2050 року зросте у 22 рази.
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