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Великобританія може скасувати заборону на будівництво наземних вітрових електростанцій

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Великобританія може скасувати заборону на будівництво наземних вітрових електростанцій
Енергія вітру вже давно використовується людством
фото з відкритих джерел

Мораторый дыэ з 2015 року

Британські міністри натякнули, що прем'єр-міністр Ріші Сунак може відмовитися від заборони наземних вітрових електростанцій, повідомляє euronews.

Колишній уряд під керівництвом прем'єр-міністра Девіда Кемерона посилив умови для дозволу на встановлення вітряків. Ці правила фактично зупинили будівництво нових наземних вітрових електростанцій з 2015 року.

Тепер міністр бізнесу та енергетики Грант Шаппс заявив, що уряд може відмовитися від скасування мораторію.

«У нас уже є досить багато наземних вітрових електростанцій, – сказав він. – З часом їх буде більше, особливо там, де громади підтримують це. На мою думку, це є ключовим фактором для технології – чи приносить вона користь місцевим громадам?»

Нагадаємо, міжнародний сертифікаційний та класифікаційний центр в енергетиці та енергоконсалтингу DNV GL представив новий Прогноз глобального енергетичного переходу до 2050 року. Згідно прогнозу, потужність сонячної енергетики до 2050 року зросте у 22 рази.

Теги: будівництво міністр правила технології Велика Британія альтернативна енергетика

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