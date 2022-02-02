У Японію з Австралії вирушив перший у світі перевізник рідкого водню

Інноваційний танкер Suisa Frontier везе 1250 кубометрів зрідженого водню

Перший у світі танкер для перевезення рідкого водню Suisa Frontier, розроблений компанією Kawasaki Heavy Industries, залишив австралійський порт Вікторія та вирушив до Кобе, Японія, – повідомляє H2 View.

Водень виробляється у буровугільному басейні Латроб-Валлі (він забезпечує близько 90% видобутку бурого вугілля в Австралії) шляхом газифікації викопного палива, а також біомаси. Після виробництва газоподібний водень охолоджується до температури мінус 253°C і зріджується, при цьому зменшуючись в обсязі майже в 800 разів.

Важливу роль у виробничому ланцюжку водню відіграє австралійська компанія Coregas, яка надала проекту обладнання для газифікації бурого вугілля, а також інженерно-консультаційні послуги.

«Coregas завершила введення в дію Suiso Frontier для першого постачання рідкого водню до Японії, забезпечивши безпечне транспортування. Після підключення до суднових резервуарів для зберігання зрідженого водню загальною ємністю 1250 кубометрів, з вакуумною ізоляцією та подвійною оболонкою, наші інженери успішно здійснили заповнення резервуарів.

Ми бажаємо капітану та команді Suiso Frontier всього найкращого на зворотному шляху до Японії», – сказав менеджер з інновацій компанії Coregas Водек Якубік.