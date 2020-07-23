У МОН розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня



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На території регіонів, з «помаранчевим» та «червоним» рівнем епіднебезпеки місцева влада застосовуватиме додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи

У міністерстві говорять, що більшість дітей з 1 вересня підуть до навчальних закладів

Переважна більшість дітей з 1 вересня традиційно піде до закладів освіти. Про це повідомляє пресслужба МОН.

Зазначається, що Міністерство освіти і науки виступає за навчальний процес, що проходитиме, як і раніше, у приміщення навчальних закладів, але з урахуванням карантинних обмежень.

«Органи управління освітою, керівники закладів освіти отримають докладні алгоритми та роз’яснення щодо можливих дій та рішень в умовах адаптивного карантину. Ми знаходимося у постійному контакті з колегами з Міністерства охорони здоров’я, з головним державним санітарним лікарем, відпрацьовуємо різні сценарії», – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

У МОН нагадали, що з 1 серпня 2020 року залежно від епідемічної ситуації в кожному з регіонів або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється один з рівнів епідемічної небезпеки поширення Covid-19 – «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний». Рівень визначає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за результатом оцінки епідемічних показників у регіоні.

Зокрема, на території регіонів із «помаранчевим» рівнем небезпеки заборонено відвідувати заклади освіти здобувачами у групах більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

На території регіонів із «червоним» рівнем небезпеки здобувачам освіти заборонено відвідувати заклади освіти.

На території регіонів, з «помаранчевим» та «червоним» рівнем епідемічної небезпеки органи державної влади та місцевого самоврядування можуть застосовувати додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи в межах компетенції.

Уряд також дозволив проводити акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвалювати рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки розглядає три моделі навчання, не виключено, що навчальний процес відбуватиметься у змішаній формі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України в середу, 22 липня, прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня.

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До відома, станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.