  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У МОН розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня

    • Розсилка
    На території регіонів, з &laquo;помаранчевим&raquo; та &laquo;червоним&raquo; рівнем епіднебезпеки місцева влада застосовуватиме додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи - У МОН розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня
    На території регіонів, з «помаранчевим» та «червоним» рівнем епіднебезпеки місцева влада застосовуватиме додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи

    У міністерстві говорять, що більшість дітей з 1 вересня підуть до навчальних закладів

    Переважна більшість дітей з 1 вересня традиційно піде до закладів освіти. Про це повідомляє пресслужба МОН.

    Зазначається, що Міністерство освіти і науки виступає за навчальний процес, що проходитиме, як і раніше, у приміщення навчальних закладів, але з урахуванням карантинних обмежень.

    «Органи управління освітою, керівники закладів освіти отримають докладні алгоритми та роз’яснення щодо можливих дій та рішень в умовах адаптивного карантину. Ми знаходимося у постійному контакті з колегами з Міністерства охорони здоров’я, з головним державним санітарним лікарем, відпрацьовуємо різні сценарії», – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

    У МОН нагадали, що з 1 серпня 2020 року залежно від епідемічної ситуації в кожному з регіонів або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється один з рівнів епідемічної небезпеки поширення Covid-19 – «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний». Рівень визначає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за результатом оцінки епідемічних показників у регіоні.

    Зокрема, на території регіонів із «помаранчевим» рівнем небезпеки заборонено відвідувати заклади освіти здобувачами у групах більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

    На території регіонів із «червоним» рівнем небезпеки здобувачам освіти заборонено відвідувати заклади освіти.

    На території регіонів, з «помаранчевим» та «червоним» рівнем епідемічної небезпеки органи державної влади та місцевого самоврядування можуть застосовувати додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи в межах компетенції.

    Уряд також дозволив проводити акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвалювати рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

    Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки розглядає три моделі навчання, не виключено, що навчальний процес відбуватиметься у змішаній формі.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України в середу, 22 липня, прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    До відома, станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

    Міністерство освіти і науки діти школа навчання самоврядування уряд Сергій Шкарлет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ