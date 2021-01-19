Уряд США виділяє 160 млн доларів на водневі проекти

Головний пункт програми фінансування - стимулювання виробництва водню з нульовим викидом вуглецю

Управління викопних джерел енергії Міністерства енергетики США оголосило виділення 160 млн доларів з федерального бюджету на допомогу в розробці технологій для виробництва, транспортування, зберігання і використання викопного водню, - повідомляє H2 View.

У департаменті енергетики заявили, що дане фінансування допоможе перенаправити видобуток викопного палива і відповідні інфраструктурні потужності США в сторону декарбонізації енергетики і товарного виробництва.

Заявки на отримання фінансування під назвою «DE-FOA-0002400: виробництво, зберігання, транспортування та використання водню на основі викопних джерел енергії, що наближаються до нульових викидів вуглецю», повинні бути націлені на роботу в наступних програмних областях:

Виробництво водню з нульовим викидом вуглецю в результаті модульної газифікації і спільної газифікації змішаних відходів, біомаси і традиційної вуглецевої сировини. Розробка технологій електролізних систем. Уловлювання та подальше зберігання вуглекислого газу в процесі промислового виробництва. Розробка і виробництво сучасних турбін. Розвиток інфраструктури водневих трубопроводів, створення підземних сховищ для екологічно чистого палива. Виробництво водню з природного газу.