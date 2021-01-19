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    Уряд США виділяє 160 млн доларів на водневі проекти

    нова енергія
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    <p>Міністерство енергетики США блискавично реагує на сучасні енергетичні тенденції</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Уряд США виділяє 160 млн доларів на водневі проекти

    Міністерство енергетики США блискавично реагує на сучасні енергетичні тенденції

     

    Фото: securitylab.ru

    Головний пункт програми фінансування - стимулювання виробництва водню з нульовим викидом вуглецю

    Управління викопних джерел енергії Міністерства енергетики США оголосило виділення 160 млн доларів з федерального бюджету на допомогу в розробці технологій для виробництва, транспортування, зберігання і використання викопного водню, - повідомляє H2 View.

    У департаменті енергетики заявили, що дане фінансування допоможе перенаправити видобуток викопного палива і відповідні інфраструктурні потужності США в сторону декарбонізації енергетики і товарного виробництва.

    Заявки на отримання фінансування під назвою «DE-FOA-0002400: виробництво, зберігання, транспортування та використання водню на основі викопних джерел енергії, що наближаються до нульових викидів вуглецю», повинні бути націлені на роботу в наступних програмних областях:

    Виробництво водню з нульовим викидом вуглецю в результаті модульної газифікації і спільної газифікації змішаних відходів, біомаси і традиційної вуглецевої сировини. Розробка технологій електролізних систем. Уловлювання та подальше зберігання вуглекислого газу в процесі промислового виробництва. Розробка і виробництво сучасних турбін. Розвиток інфраструктури водневих трубопроводів, створення підземних сховищ для екологічно чистого палива. Виробництво водню з природного газу.

    Теги: США фінансування уряд водень
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