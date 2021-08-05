Округ в Каліфорнії придбав десять нових водневих автобусів Xcelsior

Округ в Каліфорнії придбав десять нових водневих автобусів Xcelsiorнова енергія
Автобус на водневих паливних елементах Xcelsior
Це перший крок до переходу до 2040 року на повністю екологічно чистий транспорт
Транспортне управління округу Оріндж, третього за величиною округу штату Каліфорнія, уклало контракт з компанією New Flyer of America (це дочірнє підприємство міжнародного концерну New Flyer Industries) на поставку десяти міжміських електричних автобусів на водневих паливних елементах Xcelsior CHARGE H2, – повідомляє H2 View.
В даний час Транспортне управління округу Оріндж обслуговує тридцять чотири міста. Замовлення десяти водневих автобусів Xcelsior сталося в рамках виконання вимог Каліфорнійського закону про інноваційний чистий транзит.
Нормативні акти в області інноваційного чистого транзиту, які були прийняті Радою з повітряних ресурсів Каліфорнії в 2018 році, зобов'язують перевізників до 2040 року перейти на автобусний парк зі 100% нульовим рівнем викидів вуглекислого газу.
«У міру того, як ми рухаємося до майбутнього з нульовим рівнем викидів, наша компанія продовжує поставляти широкий спектр екологічно чистих, безпечних, доступних і безшумних електричних автобусів в США і в усьому світі», – сказав президент і головний виконавчий директор New Flyer Industries Пол Субрi.
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