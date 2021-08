Округ в Каліфорнії придбав десять нових водневих автобусів Xcelsior

Фото: New Flyer

Це перший крок до переходу до 2040 року на повністю екологічно чистий транспорт

Транспортне управління округу Оріндж, третього за величиною округу штату Каліфорнія, уклало контракт з компанією New Flyer of America (це дочірнє підприємство міжнародного концерну New Flyer Industries) на поставку десяти міжміських електричних автобусів на водневих паливних елементах Xcelsior CHARGE H2, – повідомляє H2 View.

В даний час Транспортне управління округу Оріндж обслуговує тридцять чотири міста. Замовлення десяти водневих автобусів Xcelsior сталося в рамках виконання вимог Каліфорнійського закону про інноваційний чистий транзит.

Нормативні акти в області інноваційного чистого транзиту, які були прийняті Радою з повітряних ресурсів Каліфорнії в 2018 році, зобов'язують перевізників до 2040 року перейти на автобусний парк зі 100% нульовим рівнем викидів вуглекислого газу.

«У міру того, як ми рухаємося до майбутнього з нульовим рівнем викидів, наша компанія продовжує поставляти широкий спектр екологічно чистих, безпечних, доступних і безшумних електричних автобусів в США і в усьому світі», – сказав президент і головний виконавчий директор New Flyer Industries Пол Субрi.