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    Округ в Каліфорнії придбав десять нових водневих автобусів Xcelsior

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    Автобус на водневих паливних елементах Xcelsior - Округ в Каліфорнії придбав десять нових водневих автобусів Xcelsior

    Автобус на водневих паливних елементах Xcelsior

    Фото: New Flyer

    Це перший крок до переходу до 2040 року на повністю екологічно чистий транспорт

    Транспортне управління округу Оріндж, третього за величиною округу штату Каліфорнія, уклало контракт з компанією New Flyer of America (це дочірнє підприємство міжнародного концерну New Flyer Industries) на поставку десяти міжміських електричних автобусів на водневих паливних елементах Xcelsior CHARGE H2, – повідомляє H2 View.

    В даний час Транспортне управління округу Оріндж обслуговує тридцять чотири міста. Замовлення десяти водневих автобусів Xcelsior сталося в рамках виконання вимог Каліфорнійського закону про інноваційний чистий транзит.

    Нормативні акти в області інноваційного чистого транзиту, які були прийняті Радою з повітряних ресурсів Каліфорнії в 2018 році, зобов'язують перевізників до 2040 року перейти на автобусний парк зі 100% нульовим рівнем викидів вуглекислого газу.

    «У міру того, як ми рухаємося до майбутнього з нульовим рівнем викидів, наша компанія продовжує поставляти широкий спектр екологічно чистих, безпечних, доступних і безшумних електричних автобусів в США і в усьому світі», – сказав президент і головний виконавчий директор New Flyer Industries Пол Субрi.

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    Теги: США транзит автопарк транспорт водень
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    Округ в Каліфорнії придбав десять нових водневих автобусів Xcelsior