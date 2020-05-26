100-річний батько подарував одіозному народному депутату 25 млн грн документ



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Брати Григорій та Ігор Суркіси разом зі своїм батьком

Нардеп Григорій Суркіс задекларував майже 25 млн грн

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Григорій Суркіс задекларував подарунок у негрошовій формі вартістю 24 млн 684,4 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК. Зміни в майновому стані політика з’явилися 26 травня.

Джерелом доходу виступив батько обранця Рахміль Суркіс, якому в грудні 2019 року виповнилося 100 років.

Дані з сайту НАЗК

Раніше нардеп Суркіс декларував подарунок у негрошовій формі вартістю 2,1 млн грн, зроблений донькою Світланою. Кошти він отримав на День народження 4 вересня 2019 року.

Як повідомляв «Главком», народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» та кум президента країни агресора Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік з доходами 61,6 млн грн. У декларації політика купа дорогих речей, цінних книг і 97 фірм, які належать дружині Оксані Марченко.