Байден вперше з'явився на публіці після двох місяців самоізоляції



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Джо Байден з дружиною перебували у чорних масках

Байден не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня

Кандидат у президенти США Джо Байден вперше вийшов із самоізоляції, де він перебував впродовж двох місяців у зв'язку з пандемією Covid-19.

Про це пише американське видання The Hill.

«Колишній віцепрезидент Джо Байден відзначив День пам'яті в понеділок, взявши участь у церемонії покладання вінків до меморіалу ветеранів неподалік свого помешкання в штаті Делавер, що стало його першою появою на публіці після багатьох тижнів самоізоляції», - зазначається в повідомленні.

Байден не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня, коли через пандемію він був вимушений поставити «на паузу» свою активність у президентських перегонах.

На відео, оприлюдненому американськими ЗМІ, Джо Байден поспілкувався з нечисленними відвідувачами церемонії, перебуваючи у чорній масці. Під час короткого виступу перед журналістами Джо Байден запевнив, що почувається добре.

До слова, Байден розкритикував Трампа за рішення вийти з Угоди щодо відкритого неба.