  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Байден вперше з'явився на публіці після двох місяців самоізоляції

    • Розсилка
    Джо Байден з дружиною перебували у чорних масках - Байден вперше з'явився на публіці після двох місяців самоізоляції
    Джо Байден з дружиною перебували у чорних масках

    Байден не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня

    Кандидат у президенти США Джо Байден вперше вийшов із самоізоляції, де він перебував впродовж двох місяців у зв'язку з пандемією Covid-19.

    Про це пише американське видання The Hill.

    «Колишній віцепрезидент Джо Байден відзначив День пам'яті в понеділок, взявши участь у церемонії покладання вінків до меморіалу ветеранів неподалік свого помешкання в штаті Делавер, що стало його першою появою на публіці після багатьох тижнів самоізоляції», - зазначається в повідомленні.

    Байден не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня, коли через пандемію він був вимушений поставити «на паузу» свою активність у президентських перегонах.

    На відео, оприлюдненому американськими ЗМІ, Джо Байден поспілкувався з нечисленними відвідувачами церемонії, перебуваючи у чорній масці. Під час короткого виступу перед журналістами Джо Байден запевнив, що почувається добре.

    До слова, Байден розкритикував Трампа за рішення вийти з Угоди щодо відкритого неба.

    Детальніше читайте у матеріалі:
    США Джозеф Байден політика вибори у США карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ