Радник Трампа порівняв пандемію коронавірусу з Чорнобильською катастрофою



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Радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О'Браян

У США наполягають, що Китай «випустив» коронавірус

Радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О'Браян порівняв реакцію Китаю на спалах коронавірусу з реакцією Радянського Союзу на катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році.

Про це повідомляє The Hill.

«Це був вірус, випущений Китаєм. Вони збиралися колись влаштувати шоу на HBO, як це було з Чорнобилем, тільки щодо цього вірусу», — сказав О'Браян в неділю на телеканалі CBS, посилаючись на мінісеріал 2019 року, що розповідає про вибух реактора ЧАЕС у 1986 році.

На запитання ведучої Маргарет Бреннан, чи звинувачує він китайський уряд в цілому або місцевих чиновників у приховуванні інформації, О'Браян відповів:

«Ми не знаємо, тому що вони вигнали всіх репортерів, і вони не дозволили б слідчим (Центрів по контролю і профілактиці захворювань) увійти, і вони все ще блокують роботу слідчих».

«Неважливо, чи були це місцеві чиновники чи Комуністична партія Китаю, це було прикриття, і врешті-решт ми докопаємося до суті», — додав він.

До слова, О’Браян також заявив, що США зможуть випередити інші країни та першими розробити вакцину проти коронавірусу.