«Слуга народу», який пропонував платити собаками за комунальні послуги, втрапив у черговий конфуз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат України Євгеній Брагар на передачі «Голос народу» порадив пенсіонерці продати собаку, а за виручені кошти заплатити комунальні послуги

Євгенію Брагару довелося терміново виправляти електронну декларацію за 2019 рік, бо не міг правильно порахувати свою готівку

Народний депутат України від «Слуги народу» Євгеній Брагар, якого країна запам’ятала за порадою пенсіонерці продати собаку, аби та оплатила комунальні рахунки, втрапив у черговий конфуз. Депутат не зміг відразу точно порахувати свої доходи під час публікації електронної декларації за 2019 рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Так, 25 травня о 11:34 обранець публічно задекларував свої статки. Серед них квартира площею 50,8 кв. м у Києві, власність на яку він ділить із Тетяною Брагар; 162 тис. грн зарплати, 39,9 тис. грн стипендії, 29 тис. грн додаткового блага, яке надала партія «Слуга народу» і 2 тис. грн від виплат від профспілки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також Євген Брагар задекларував 216 тис. грн готівки.

Однак того ж дня о 12:07 (тобто всього через 33 хвилини) нардеп почав виправляти первинний варіант е-декларації. Буда зафіксована одна правка, що стосувалася готівки. Замість раніше показаних 216 тис. грн Брагар уже записав 195 тис. грн. Тобто за пів години заощадження політика «схудли» на 21 тис. грн!

Для цікавості порівняємо: після перемоги на парламентських виборах Євген Брагар подав е-декларацію за 2018 рік, де зазначив, що мав 55,6 тис. грн готівки. Він потрапив до Верховної Ради за партійними списками «Слуги народу» - йшов під 76 номером.

Нагадаємо, у лютому народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар озвучив нестандартне вирішення проблеми заборгованості українців за комунальні послуги. Замість комплексного розв'язання проблеми, він запропонував громадянам, які мають домашніх тварин, продати їх і «спокійно оплатити» борги.